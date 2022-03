Noi anticipazioni: Cate e Teo si sposeranno? Mimmo non vuole più curarsi

Ed ecco puntualissime le anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nella quarta puntata di Noi in onda su Rai 1 il 27 marzo 2022. Come avrete visto, la famiglia Peirò fa i conti con le tante novità: l’arrivo di Mimmo a casa di Daniele, il nuovo impegno a teatro di Claudio che cerca la giusta strada e poi la volontà di Cate di sottoporsi a un intervento di bypass gastrico. La donna pensa sia l’unico modo per poter dimagrire e rimettersi in carreggiata. Nel frattempo tra Rebecca e Daniele, i nervi sono tesi, dopo che il figlio ha scoperto che la donna sapeva da sempre dell’esistenza di suo padre e non gli ha mai detto chi fosse, anche quando da piccolo, avrebbe tanto voluto sapere chi era il papà biologico…E nella quarta puntata di Noi che cosa succederà? Siamo alla vigilia di Natale, nel passato e rivediamo anche il dottore che quando i fantastici tre nacquero, consigliò a Pietro di adottare il piccolo abbandonato…Nella serie originale This Is Us, in questi nuovi episodi, si scoprirà che Williamo ( ossia Mimmo) ha un compagno, che è bisessuale. Ci sarà questo dettaglio anche nella versione italiana? Staremo a vedere. Ecco per voi le anticipazioni.

Noi anticipazioni: la trama della quarta puntata in onda il 27 marzo 2022

Le prove a teatro sembrano andare bene per Claudio fino a quando l’attrice protagonista, non decide di lasciare tutto. Il giovane attore convince allora la sua nuova amica, a prendere il suo posto e sembra che tutto vada per il verso giusto. Daniele ha invece a che fare con un momento difficile: deve salvare un amico che ha pensato di togliersi la vita ma non solo. Il nostro Daniele sarà nuovamente più che utile quanto Teo, arrivato a casa sua per una cena, si sentirà male, tutti temono che possa aver avuto un infarto. In realtà Cate scoprirà che Teo ha un problema al cuore…

Intanto facciamo anche un salto nel passato, quando Rebecca e Pietro erano alle prese con la ricerca della casa perfetta in cui andare a vivere. Non sapevano ancora che sarebbero arrivati tre gemelli. Pietro non ha un buon rapporto con suo padre ma quando capisce che da solo non potrebbe acquistare la casa perfetta per la sua famiglia, gli chiede dei soldi. Nel presente, Claudio è messo in crisi dal ritorno dell’attrice protagonista…La sua nuova relazione è a rischio? Quando Cate si rende conto che avrebbe potuto perdere Teo, capisce di amarlo moltissimo e i due pensano anche di sposarsi…

La storia poi riprende dalle ore precedenti alla nascita dei tre gemelli. Rebecca ha un crollo nervoso e si dimentica del compleanno del marito. Michele incoraggia Pietro a festeggiare l’ultimo compleanno prima di diventare padre e lo invita a fare una partita…Si scopre anche che il piccolo Daniele, prima di essere portato in ospedale da un vigile del fuoco, era stato portato a casa. Ma la moglie del pompiere non aveva voluto adottarlo. Mimmo decide che non vuole più curarsi e pensa di interrompere la chemioterapia. Passerà il tempo che gli resta con suo figlio e con le sue amate nipotine…

Tutto questo e molto altro nella quarta puntata di Noi in onda la prossima domenica su Rai 1.