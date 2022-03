Vostro Onore ultima puntata: finale drammatico come in Your Honor?

Andrà in onda questa sera, l’ultima puntata di Vostro Onore. Come saprete, la serie italiana con Stefano Accorsi, non è un prodotto made in Italy ma si tratta di un remake di una serie americana, che a sua volta, si ispira a una serie israeliana. Capirete bene quindi, che si conosce già nel dettaglio il finale, essendo la serie, andata in onda, in diversi paesi. Il pubblico italiano, che ha premiato con una media di circa 4 milioni di spettatori la “nostra” Vostro Onore, scoprirà solo questa sera, quello che succederà a Vittorio e a Matteo. Il giudice, ha passato mesi a cercare di falsificare le prove che avrebbero dimostrato il coinvolgimento di suo figlio, nell’incidente. Ha coinvolto persone che ci hanno rimesso la vita. Eppure lo ha fatto, per amore di quel ragazzo così tanto fragile. Nell’ultima puntata di Vostro Onore, scopriremo anche un’altra verità che spiegherà tante cose di questa vicenda e che dovrebbe fare chiarezza anche sul perchè del suicidio della mamma di Matteo. Sempre che la serie italiana si ispirerà a quelle già andate in onda, in questi ultimi episodi, Matteo, apprenderà di non essere figlio di Vittorio. Sua madre, rivelò a Vittorio di essere incinta, proprio il giorno del matrimonio….

Vostro Onore ultima puntata: finale shock anche in Italia?

Sara ha capito benissimo che Vittorio sta manipolando ancora le indagini ma non sa come gestire la cosa. Nel frattempo il giudice e Matteo pensano di partire, per andare all’estero: solo in questo modo, potrebbero essere in salvo. Ma le cose non vanno come avevano pensato…Matteo, che in questa storia, ha sbagliato davvero tutto, commetterà un altro errore, l’ennesimo. In tribunale infatti, si farà vedere con il suo inalatore e allora, la famiglia de Silva, capirà che c’è proprio lui dietro a tutta questa vicenda. Era lui il ragazzo che scappava in ospedale, e il motivo è semplice: non voleva farsi riconoscere, essendo l’investitore. Per Matteo non serve un processo però: la famiglia di farà giustizia in modo diverso. Il giovane, almeno nella versione americana della serie, verrà quindi invitato a una festa, mentre Vittorio, riceverà una telefonata in cui lo si informa dei nuovi sviluppi: suo figlio è in pericolo di vita, pagherà per tutto quello che ha causato. E così Vittorio capisce che Matteo sta rischiando, che potrebbe perderlo per sempre. In realtà però, nella serie originale, Matteo viene ucciso per caso, con un proiettile che non era destinato a lui, morendo tra le braccia del padre. Finale che potrebbe non essere lo stesso per Vostro Onore, visto che Stefano Accorsi, in una intervista, aveva parlato di una possibile seconda stagione della serie.

Come andrà quindi a finire? Lo scopriremo solo questa sera: appuntamento alle 21,30 su Rai 1 per il gran finale…