Vostro Onore la seconda stagione con un finale ancor più drammatico: le anticipazioni

Finalmente, dopo aver visto l’ultima puntata di Vostro Onore, andata in onda il 21 marso 2022, possiamo provare a capire che cosa succederà, in una eventuale seconda stagione ( che non è così scontata a causa degli ascolti non troppo alti della serie). Si potrebbe comunque pensare di fare Vostro Onore 2 e mandare in onda la fiction, in un periodo in cui non ci si aspettano ascolti stellari, primavera inoltrata o prime settimane d’estate. In ogni caso, la seconda stagione della serie italiana, potrebbe ispirarsi all’originale israeliana. Come abbiamo visto ieri sera infatti, Vostro Onore non termina in modo drammatico, come è successo nell’ultimo episodio di Your Honor, con la morte di Adam ( che sarebbe il nostro Matteo). La serie italiana, come aveva anche anticipato Stefano Accorsi, finisce secondo il modello di Kvodo che è la serie israeliana a cui gli altri remake si sono ispirati. Anche in Kvodo, il giovane protagonista, alla fine confesserà di aver investiti volontariamente il motociclista, ben sapendo chi fosse. Il protagonista di Kvodo, proprio come Matteo infatti, lo farà per vendicare quello che è successo alla madre, che si è suicidata dopo aver subito uno stupro. A differenza di quanto accade nella serie israeliana però, Vostro Onore, la nostra versione, termina con la confessione di Matteo e il suo arresto. Nulla sappiamo di quello che succederà in carcere. Nella versione americana invece, Your Honor, il personaggio di Matteo, che è Adam, fa una fine totalmente diversa. Sarà ucciso per errore, senza che suo padre possa impedirlo.

Vostro Onore 2 dovrebbe quindi ricominciare, un po’ come è successo per la serie israeliana, da quello che è successo a Matteo nel periodo in cui è stato in carcere. Per un ragazzo fragile come lui infatti, era facile immaginare, che non sarebbe stato semplice…

Vostro Onore 2 ci sarà? Le possibili anticipazioni

Tutti i protagonisti della serie, si sono detti pronti a tornare sul set per una seconda stagione, nelle diverse interviste che hanno rilasciato. Se mai dovesse quindi esserci la seconda stagione di Vostro Onore, ritroveremmo Stefano Accorsi nei panni del giudice, alle prese con il processo di suo figlio. E Ludovica, deciderà di aiutarlo oppure sceglierà di stare da sola, lontana da Vittorio che le ha fatto davvero molto male? Sara continua a essere convinta che ci sia molto altro dietro all’incidente e non vuole rassegnarsi a credere che sia stato davvero un errore e che Vittorio non sapesse nulla. E anche Camilla, ha capito che Matteo, ha mentito sul giorno in cui ha investito Diego Silva. Lei lo ha visto, era in macchina con suo padre, non è arrivato dopo…

ANTICIPAZIONI SECONDA STAGIONE CON SPOILER

Vostro Onore il finale shock nella serie israeliana: sarà uguale in Italia?

Se è vero che la serie americana ha un finale molto crudo già dalla prima stagione, nel tentativo probabilmente di staccarsi dalla serie originale per un sequel, Kvodo termina comunque con un finale altrettanto drammatico nella seconda stagione. Possiamo infatti dirvi che nella serie israeliana, a cui Vostro Onore si è ispirata maggiormente, il protagonista giovane, il nostro Matteo, morirà. Shai (Erez Oved) dovrà integrarsi in carcere e per questo inizierà a frequentare persona sbagliate. Una volta uscito, continuerà a far parte di un clan con il quale si è affiliato pur di sopravvivere in carcere. Purtroppo la vita fuori lo metterà nuovamente in pericolo e nel finale, ci sarà il colpo di scena. Shai morirà.

Gli sceneggiatori italiani, lavorando a Vostro Onore 2, penseranno quindi a un finale altrettanto drammatico?