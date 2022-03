Vostro Onore ultima puntata: finale mozzato, la confessione shock di Matteo

E’ andata in onda ieri, 21 marzo 2022, l’ultima puntata di Vostro Onore, la fiction che ha visto Stefano Accorsi protagonista nel ruolo di Vittorio Pagani, un giudice che ha messo a rischio la sua carriera solo per difendere suo figlio Matteo. La serie italiana, si ispira a quella americana Your Honor, a sua volta remake di una serie israeliana. Ma come avevamo immaginato, il finale, per la nostra Vostro Onore, è stato diverso rispetto all’originale. A differenza di Noi che segue praticamente alla lettera ogni passaggio di This Is Us ( persino alcuni dialoghi sono gli stessi), Your Honor, ha avuto delle modifiche e il finale è una di queste. E non una modifica da poco visto che nella serie originale, succede ben altro nel finale. In ogni caso, siamo qui per raccontarvi quello che è accaduto a Matteo.

Il giovane aveva pensato di partire con suo padre, andare all’estero, proprio su suggerimento di Vittorio che però avrebbe voluto che Matteo partisse da solo. Il ragazzo non se l’è sentita. Ci sono state tante cose non dette, tante cose non raccontate e anche la collana regalata a Camilla, era una prova che ci fosse ben altro dietro a questa vicenda. E infatti sul finale, Matteo, in carcere, ha raccontato per filo e per segno a suo padre quello che era accaduto. Diego Silvia non è stato investito per caso, anzi…

Vostro Onore l’ultima puntata: la confessione shock di Matteo in carcere

Dopo aver deciso di confessare a Santi tutto quello che era successo e di come fosse stato lui a chiedere aiuto a Salvatore e ribadendo la completa estraneità di suo padre nella vicenda, Matteo ha accettato l’idea di andare in carcere. Con le forze dell’ordine però ha parlato di un incidente, non di altro.

Eppure c’è molto di più. Matteo infatti, ha dovuto raccontare a suo padre, come mai aveva la collana della mamma. Ed è stato straziante ascoltare la sua confessione. Un pomeriggio, pochi giorni prima che sua madre di togliesse la vita, è rientrato in casa. Ha trovato un gran disordine e ha sentito delle urla. Un uomo stava violentando sua madre. Aveva preso un posacenere in mano, per provare a fare qualcosa ma non ce l’ha fatta. Si è paralizzato e non ha potuto fare nulla per difendere la donna da quelle atrocità. “Eppure mi sembrava che la mamma avesse capito che io avevo visto tutto, che ero lì” ha raccontato Matteo a suo padre. Poi la tragedia e il suicidio…

Il giorno in cui stava sostenendo l’esame, Matteo ha riconosciuto in un gruppetto di persone, il ragazzo che aveva violentato sua madre e allora è tornato a casa, ha preso la macchina e lo ha seguito. Quando sono arrivati in mezzo al nulla lungo uno strada vuota, lo ha investito. Si è ripreso la collana di sua madre e ha avuto giustizia. Era il solo modo per vendicarsi e dare un senso a questa storia.

Vittorio non ha potuto che raccogliere la confessione di suo figlio e rendersi conto di aver capito bene poco di Matteo. E’ vero, ha fatto di tutto per salvarlo, in questa storia hanno perso la vita persone innocenti. E lui non aveva capito nulla. Il giudice rifiuta l’incarico appena ricevuto, decidendo di dedicarsi totalmente al processo che Matteo dovrà affrontare. E non si piega ai ricatti dei Grava. Continuerà ad andare per la sua strada.