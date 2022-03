Noi: la morte di Pietro e i sensi di colpa che hanno cambiato le vite di tutti. Cosa è successo davvero?

Sta per salutarci la serie di Rai 1 Noi, remake italiano di This Is Us e possiamo dirvi che, se la prima stagione seguirà passo passo quello che è successo con la serie americana, non avremo tutte le risposte che stiamo cercando, non scopriremo neppure nell’ultima puntata come è morto Pietro e perchè la sua morte, ha lasciato un segno nelle vite di tutti, arrivando a influenzare in modo notevole l’esistenza di tutti e tre i figli dei Peirò, e quella di Rebecca ovviamente. Nella prossima puntata di Noi, scopriremo che Pietro, a causa di una delusione, ha ricominciato a bere e inizieremo forse a pensare che l’uomo sia morto proprio a causa di un incidente causato magari dal suo vizio. E’ lì che la sceneggiatura di Noi vuole portarci ma in realtà Pietro, ha dato la sua vita per la famiglia, ed è anche per questo che è sempre presente nel cuore dei suoi figli, nei gesti di Rebecca, anche se purtroppo nella serie italiana, si è perso molto del rapporto meraviglioso che i due protagonisti della serie hanno.

Se è vero che ai telespettatori, circa 3 milioni, che stanno seguendo la serie, Noi piace, è altrettanto vero che molti altri sono scappati da questa serie. E permetteteci di ribadirlo, si apprezza lo sforzo di chi ha scritto e messo tutto in scena, di chi ha diretto, degli attori. Ma manca tanto. Tantissimo. Manca l’amore, il rispetto, la stima, mancano quelle vibrazioni che Rebecca e il suo Jack ( il Pietro italiano) riuscivano a dare con i loro gesti, con anche un solo sguardo. Manca tanto di This Is Us, ed è per questo che vi consigliamo, ancora una volta, qualora non lo abbiate fatto, di vedere l’originale e non ve ne pentirete.

Ma torniamo adesso a Noi e al finale di questa prima stagione. E’ ormai chiaro a tutti che Pietro è morto, che Cate non riesce a parlare di quel maledetto giorno e che per tutti è complicato.

Come è morto davvero Pietro? Tutta la verità sulla serie Noi

Come vedremo nelle prossime puntate, le ultime due della prima stagione di Noi, Teo chiederà a Cate di parlare della morte di suo padre ma la donna non riuscirà proprio a sbloccarsi. L’origine dei suoi disturbi alimentari, si rintraccia certamente nella sua infanzia ma le cose sono peggiorate dopo la morte di Pietro perchè Cate da sempre, se ne sente responsabile. Lei c’era la notte in cui tutto è successo e ricorda bene quello che è accaduto. Ricorda che se la sera del maledetto incendio, non ci fosse stato il suo cagnolino da salvare, suo padre non sarebbe morto. Non sappiamo se la serie italiana seguirà per filo e per segno questa story line ma immaginiamo di si. Pietro, la sera in cui in casa scoppierà un incendio, salverà eroicamente la sua famiglia. Ma vedendo la disperazione di Cate, che aveva il suo cagnolino ancora in casa, si renderà conto che deve salvare anche lui. Rientrando nella casa, respirerà più fumo degli altri ma i medici non se ne renderanno conto. E morirà in ospedale Pietro, per un problema al cuore causato proprio da quel fumo che ha respirato nel maledetto incendio.

I figli di Pietro, in modo diverso, si sentiranno in colpa per quello che è accaduto. Daniele penserà di non esser stato abbastanza uomo: avrebbe dovuto aiutare suo padre, avrebbe dovuto impedire che rientrasse in casa. Claudio si sentirà in colpa perchè quella maledetta sera non era presente, era uscito con la sua fidanzata e non ha potuto essere utile alla sua famiglia. Non solo, aveva litigato poco prima con suo padre e il fatto che Pietro sia morto senza averlo potuto vedere per l’ultima volta, segnerà per sempre la vita del ragazzo, oggi un uomo. E Cate ovviamente, si darà la colpa di tutto, sfogandosi prima con il cibo, rifugiandosi poi in una relazione malata e cercando l’indipendenza da sua madre che riverserà su di lei tutte le attenzioni.

Ma nessuno è chiaro, in questi casi ha colpa, non esistono responsabilità. Esiste solo il gesto di un padre, pronto a tutto per la sua famiglia.