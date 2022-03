Studio Battaglia anticipazioni ultima puntata: Anna capirà di amare Massimo? La decisione di Marina

Anna è davvero molto combattuta, ci aveva creduto alla versione di suo marito, pensando che in fondo, non avrebbe avuto motivi per vedere un’altra donna. E invece quando ha scoperto che Alberto le ha mentito in passato, le ha mentito anche nel presente, bhè le cose sono cambiate e non si sente pronta a perdonarlo, non ora almeno. E’ pronta invece per un viaggio in Sardegna insieme a Massimo, tra i due succederà qualcosa? Lo scopriamo con le anticipazioni per la quarta e ultima puntata di Studio Battaglia che ci aspetta il 5 aprile 2022 su Rai 1. Capitolo finale di questa prima stagione con colpi di scena che non mancheranno. Come avrete visto infatti, Nina ha scoperto che lo studio di sua madre vive una fortissima crisi e a quanto pare non ci sono altre soluzioni se non quella di vendere tutto. Succederà o alla fine, cambierà qualcosa, magari Anna potrebbe decidere di tornare a lavorare con sua sorella? Non ci resta che scoprirlo con le ultime news da Milano, che ci rivelano proprio la trama di questa puntata finale, durante la quale scopriremo forse anche che cosa deciderà il giudice per il caso che Anna e Marina stanno seguendo. Mamma vs figlia, chi avrà la meglio?

Studio Battaglia anticipazioni ultima puntata: la trama del 5 aprile 2022

La trasferta al mare si trasforma in un momento di evasione per Anna, che pur senza compromettersi si lascia andare al flirt con Massimo. E’ evidente che tra i due sia successo qualcosa prima del matrimonio di Anna, quella famosa notte dell’addio al nubilato. Perchè Anna non riesce ad ammettere che prova qualcosa di forte per Massimo?

Tornata a casa, segue il caso di una donna che si sta separando dalla moglie con cui aveva stretto un’unione civile. All’udienza della separazione Parmegiani, Anna riesce ad avere la meglio su Marina, che decide di vendere lo studio. Alessandro torna sulle proprie decisioni, la famiglia festeggia il matrimonio di Viola e anche per Nina sembra esserci la possibilità di un nuovo amore. Alberto prova in ogni modo a recuperare, ma Anna scopre che Massimo sta per lasciare lo studio e la sua reazione a quella notizia le fa capire che il tempo della verità è arrivato. Forse lo ha sempre amato e ha deciso di mettere da parte questo sentimento per amore della famiglia? Lo scopriremo nell’ultima imperdibile puntate di Studio Battaglia!