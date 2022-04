Don Matteo 13 anticipazioni: qual è il segreto che Valentina nasconde e la rende così fragile?

Nella prima puntata di Don Matteo 13 in onda ieri sera su Rai 1 abbiamo iniziato a conoscere una nuova protagonista di questa stagione. Parliamo di Valentina, la figlia del colonnello Anceschi che, come avrete capito, sarà sempre più protagonista della storia. La ragazza è molto provata, turbata, nasconde evidentemente qualcosa di cui non ha mai voluto parlare con suo padre, qualcosa che la porta a commettere degli errori, come quello di rifugiarsi nell’alcol. Cosa succederà quindi nella seconda puntata di Don Matteo 13? Valentina ha deciso di accettare l’aiuto di Cecchini e si è fermata a Spoleto per ritrovarsi anche grazie all’aiuto del suo padrino. E forse anche grazie all’aiuto di Marco che ha trovato da subito un ottimo feeling con lei…La seconda puntata di Don Matteo 13 in onda il 7 aprile 2022 ci racconterà comunque anche altro. In particolare Cecchini, si convincerà che Anna, dopo esser stata abbandonata da Sergio, stia pensando al suicidio e per questo, con tanto video prova alla mano, convincerà tutti gli amici della capitana che non può essere lasciata da sola…

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama della seconda puntata 7 aprile 2022

Le anticipazioni dell’episodio Amore e Rabbia 13×02: L’omicidio di un avvocato sembra essere legato a un adolescente di nome Federico, che si imbatte casualmente in Don Matteo proprio mentre è in fuga dal la casa della vittima: il nostro sacerdote si lega a quel ragazzo scorbutico e rabbioso e decide di scoprire la verità sull’omicidio per cercare di aiutarlo. Nel frattempo, Valentina muove i primi passi a Spoleto e sviluppa una bella intesa con il PM Nardi. Nessuno sa che cosa sia successo a Valentina e il perchè di alcune sue scelte. Anceschi è convinto che tutto dipenda dalla morte di una sua compagna dell’università ma non sa darsi altre spiegazioni…Allo stesso tempo, Anna cerca di dimenticare Sergio, ma Cecchini equivoca le azioni della Capitana e, preoccupato, convince Marco a starle vicino. Cecchini infatti, vedendo un video di Anna, si convince che la capitana voglia togliersi la vita e che ci abbia già provato senza riuscirci. Anna ovviamente è ignara di tutto questo e si rende conto di essere perennemente circondata da qualcuno ma a quanto pare, l’unica persona di cui apprezza la compagnia, è proprio Marco…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta giovedì prossimo su Rai 1.