Nero a metà 3 anticipazioni: che fine ha fatto Clara? Sospetti e dubbi Alba vuole la verità

La Rai gioca d’anticipo e cambia alcune pedine nel suo palinsesto. Avremmo dovuto vedere in questa parte della stagione televisiva la serie Sopravvissuti, con Nino Guanciale. Si pensava che Noi, altra fiction con Guanciale protagonista, fosse il miglior trampolino di lancio per una serie nuova. Ma visti gli ascolti davvero bassi della serie con Ruffino e Guanciale, la Rai ha cambiato i suoi piani. Ed è per questo motivo che da domani, 4 aprile 2022, andrà in onda su Rai 1 la terza stagione di “Nero a metà”, prevista invece per il mese di settembre 2022. La prima puntata di Nero a Metà 3 andrà in onda domani, 4 aprile 2022, alle 21.25 su Rai1. La serie, diretta e interpretata da Claudio Amendola con Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Gianluca Gobbi, Giorgia Salari, Claudia Vismara, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo, Daphne Scoccia, Margherita Laterza, Luca Cesa, Sabrina Martina, Fabien Lucciarini, Alessia Barela, e le partecipazioni di Angela Finocchiaro e Caterina Guzzanti torna con la sua terza stagione dopo gli ottimi ascolti delle due precedenti.

Il terzo capitolo riprende esattamente da dove si era interrotto il secondo, ovvero dallo sconvolgente ritorno a Roma di Clara (Margherita Laterza), la prima moglie di Carlo nonché madre di Alba (Rosa Diletta Rossi). La donna, dopo un lungo periodo di latitanza, è tornata a Roma per scontare la sua pena e chiedere perdono alla figlia, la quale, seppur confusa, decide di darle una possibilità nonostante suo padre non sia d’accordo. E sarà proprio Clara la protagonista della story line generale che terrà compagnia al pubblico nelle nuove puntate di Nero a metà 3.

Scopriamo qualcosa in più sulla prima puntata in onda il 4 aprile 2022 su Rai 1.

Nero a metà anticipazioni: la trama del 4 aprile 2022, prima puntata

Nel primo episodio dal titolo Segreti e bugie Clara, la prima moglie di Carlo, scompare il giorno in cui esce dal carcere per passare agli arresti domiciliari a casa della figlia Alba. Ben presto si scopre che si è allontanata su un’auto. Alba pensa a un rapimento, Carlo è invece convinto che sia fuggita volontariamente. Nel frattempo, Bruno e Alice, la seconda famiglia di Clara, arrivano a Roma da Ginevra e Alice riconosce l’uomo che ha portato via Clara: lo ha visto parlare con la madre due anni prima. Il caso è intricato e misterioso e Carlo non riesce a trovare risposte. Anche quando Bragadin scopre sul computer di Clara le foto di una donna con una valigia, scattate di nascosto da lei alla stazione Termini, tutto si risolve in un buco nell’acqua…

Per quanto riguarda la vita privata, Carlo è di nuovo single; Marta infatti (Nicole Grimaudo) ha lasciato Roma per tornare a Napoli . E così Carlo ha deciso di buttarsi a capofitto nel suo lavoro. Almeno fino a quando nella sua vita arriva la bella Giulia Trevi (la new entry Giorgia Salari), la nuova – e insopportabile – collega della Narcotici…Appuntamento quindi a domani sera con la prima puntata di Nero a metà 3.