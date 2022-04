Noi il finale, Betta e Daniele adotteranno un bambino? Le anticipazioni di Noi 2

Come avrete visto nell’ultima puntata di Noi andata in onda, Daniele, dopo aver scoperto parte della storia di suo padre, ha iniziato a pensare che forse, lui e Betta, potrebbero adottare un bambino. Una decisione che sua moglie, come vedremo nell’ultima puntata di Noi in onda il 10 aprile ( e soprattutto nella seconda stagione, se mai ci sarà) sembrerà comprendere. Betta, molto riflessiva su questo aspetto della sua vita familiare, farà però un passo in più, con una proposta diversa a suo marito. Se la trama di Noi seguirà quello che in This Is Us succede a Beth e a Randall, vedremo i due, adottare una bambina problematica. E’ questo l’intento di Beth e quindi sarà anche quello di Betta: non solo una adozione, ma anche l’aiuto a chi ha bisogno. E’ troppo facile prendere un neonato, essere genitori significa anche altro, a detta di Betta che quindi, chiederà a suo marito, di adottare si, ma in modo diverso.

I due quindi, dopo alcune telefonate, saranno convocati per un affido. L’assistente sociale chiederà a entrambi, se possono essere capaci di gestire una situazione di questo genere: un affido momentaneo che poi, potrebbe diventare in un secondo momento, una adozione…

Noi anticipazioni finale prima stagione: Betta e Daniele, adotteranno un bambino?

Nella serie americana, l’intenzione di Beth e di Randall è quella di avere a che fare con un figlio di colore. Nel nostro remake, potrebbe non succedere, visto che la questione razziale è affrontata anche in modo diversa ( con la scelta di una attrice bianca nei panni di Beth). Possiamo quindi dirvi che Betta e Daniele decideranno di iniziare questo percorso che li porterà ad avere a che fare con una figlia…In un primo momento si tratterà di un affido. Poi le cose cambieranno.

Noi anticipazioni seconda stagione: Betta e Daniele alle preso con l’affido

Non sappiamo ancora se ci sarà una seconda stagione di Noi ma immaginiamo che la Rai potrebbe decidere di optare per un sequel, visto che ormai i diritti sono stati acquistati. Nella seconda stagione di This Is Us, Randall e Beth, incontrano Deja, una ragazzina che si è ritrovata all’improvviso a vivere per strada a causa di sua madre. La donna viene arrestata e gli assistenti sociali si prendono cura della ragazzina. Deja non vuole dire nulla su quello che sua madre ha fatto, sul perchè dormissero persino in strada senza avere modo di mangiare tutti i giorni; Randall e Beth devono comprendere che non sarà facile e che nonostante tutto l’amore che ci metteranno, far sentire a casa la ragazzina non sarà facile. Ma l’amore si sa, è una cosa che travolge e l’affetto che le figlie di Randall e Beth daranno subito a Deja, servirà per far sentire la ragazzina come a casa.

Nel corso degli episodi la storia si evolverà, Deja continuerà a sperare di poter tornare con sua madre e ci proverà anche. Ma poi, rendendosi conto che la donna non è mai cambiata e che ha trovato una famiglia che la ama come se fosse davvero una figlia, Deja capirà che è quello il suo posto. Randall e Beth potranno quindi procedere con la domanda di adozione e lei, diventerà a tutti gli effetti, loro figlia.

Questa sarà quindi la storia che Daniele e la sua Betta dovranno affrontare nella seconda stagione di Noi, con similitudini e differenze, vedremo come sarà raccontata!