Noi 2 anticipazioni: come finirà tra Sofia e Claudio? La storia della coppia

I telespettatori che stanno seguendo Noi, si augurano davvero di poter vedere anche una seconda stagione della serie, per capire come andranno a finire le storie dei loro amati beniamini. Nelle ultime due puntate in particolare, inizierà una nuova story line che, come successo nella serie americana This Is Us, continuerà anche nella seconda stagione. In una ipotetica Noi 2 quindi, dovremmo assistere alla storia che riguarda Sofia e Claudio. I due si amano da sempre, si sono fidanzati, quando erano ancora dei bambini, poi si sono sposati dopo esser diventati maggiorenni ma le cose tra loro, complice anche la distanza, non hanno funzionato. Claudio infatti si è trasferito per seguire il suo sogno di attore lontano da Sofia e le cose si sono fatte sempre più complicate. L’attore si è reso però conto di non essersi mai dimenticato di lei mentre Sofia ha provato a rifarsi una vita. Nel suo cuore però, forse c’è ancora qualcosa. Anche se non riescono a spiegarselo, entrambi provano qualcosa di forte e gli anni, la lontananza, non hanno cambiato nulla. I due, come si vedrà nell’ultima puntata di Noi, ci riproveranno e poi, come finirà questa storia? Nella serie americana, Sofia vive a New York mentre Kevin, il nostro Claudio vive a Los Angeles. Diciamo che Milano-Roma ha una distanza leggermente diversa e più gestibile per cui, come vedrete in Noi 2, se mai ci sarà, Sofia e Claudio che vivono ora nella stessa città, decideranno di darsi una seconda possibilità.

Noi 2: come andrà a finire tra Claudio e Sofia? Le anticipazioni

Come vedremo nell’ultima puntata, per Claudio ci saranno delle importanti occasioni lavorative, finalmente il riscatto, il ruolo che aspettava da tempo e che potrebbe cambiare per sempre le cose. Sofia gli starà vicino in questo momento complicato, sopportando anche le continue ansie di Claudio e i suoi litigi con Cate, dalla quale non riesce ancora a staccarsi, nonostante sua sorella abbia comunque Teo al suo fianco. Purtroppo però le cose si complicheranno e le ferite del passato torneranno a tormentare Claudio che, dopo un incidente sul set, inizierà nuovamente a essere dipendente, questa volta non dell’alcol ma dei farmaci. Sofia, che ha organizzato una serata in suo onore, vedendo tutto andare in pezzi a causa della sua dipendenza, sarà per l’ennesima volta delusa dall’uomo che credeva fosse cambiato e invece…Nonostante tutto, Sofia lo perdona e i due organizzano un nuovo trasferimento, vivranno insieme. Le cose però sembrano essere complicate, perchè Claudio non riesce a smettere con i farmaci. Il giorno del trasloco, Claudio si presenta da Sofia, si scusa con lei e le dice che non potrà mai essere un buon padre o un buon marito per cui è il caso di mettere fine a questa relazione…

Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito alla seconda stagione di Noi! Ci sarà o non ci sarà? Lo scopriremo probabilmente la prossima settimana!