Noi anticipazioni ultima puntata, il finale: il crash tra Rebecca e Pietro, morirà a causa dell’alcol? La verità

E’ tempo di scoprire come finirà la prima stagione di Noi, la serie in onda nelle domeniche di Rai 1. Il 10 aprile, ci emozioneremo per l’ultima volta con la famiglia Peirò, in attesa di una possibile stagione a cui la Rai aveva già pensato ( ma che non è stata ancora confermata per via degli ascolti non troppo alti della prima ). Sesta e ultima puntata di Noi settimana prossima: scopriremo finalmente come è morto davvero Pietro? Come vedremo, negli ultimi episodi di penserà che il marito di Rebecca sia morto a causa dell’alcol e della sua dipendenza. Ma possiamo già dirvi che non è ancora arrivato il momento di scoprire come è morto Pietro. Bisognerà attendere la seconda stagione di Noi per i dettagli su questa vicenda. La morte di Pietro, come avrete capito, ha causato non pochi problemi a tutta la famiglia. Cate da sempre, si dà tutte le colpe di quanto accaduto…E anche nell’ultima puntata, la vedremo alle prese con i fantasmi del passato che torneranno a bussare alla porta…

Qui tutta la verità sulla morte di Pietro

Noi anticipazioni: la trama dell’ultima puntata in onda il 10 aprile 2022

Saranno due episodi davvero ricchi di emozioni quelli che vedremo la prossima settimana su Rai 1. L’ultima puntata di Noi infatti, ci racconterà molto del passato di Mimmo, di quelle che erano state le sue aspirazioni e i suoi sogni; probabilmente si farà un tutto indietro, nella Napoli in cui il padre di Daniele aveva proprio conosciuto il grande musicista al quale era anche legato da un rapporto di amicizia. Daniele avrà modo di scoprire quindi dei lati inediti del carattere di suo padre. Ha avuto davvero poco tempo per conoscerlo e a quanto pare, il momento dell’addio, è sempre più vicino Purtroppo come i medici avevano diagnosticato, Mimmo morirà tra le braccia di Daniele…

Le figlie di Daniele, come aveva chiesto il nonno, cercano di organizzare al meglio il suo funerale, purtroppo Betta non vive un momento facile e si sente tagliata fuori...Nel passato invece, Rebecca parte per il tour. Pietro, parlando con Cate, si rende conto che dovrebbe fare qualcosa per la sua amata moglie e decide di andare a vederla cantare, per dimostrarle la sua vicinanza. Ha però bevuto…Rebecca deve rifiutare le avances di un suo collega…Alla fine Mimmo, anche dopo morto, riesce a fare un piccolo miracolo. Betta riceve una bellissima cartolina che le ridà il sorriso mentre Daniele perdona sua madre Rebecca per non avergli detto nulla, rivelandogli la vera identità del padre biologico. Daniele capisce che è arrivato il momento di cambiare lavoro e fare qualcosa che lo faccia sentire meglio e che lo renda felice. Anche lo spettacolo di Claudio sembra andare bene, pare però che un importante critico molto atteso, non si sia presentato…Sofia e Claudio si riavvicinano e per l’attore arriva anche una importante proposta di lavoro. Teo vorrebbe davvero sapere come è morto Pietro, per provare a comprendere perchè Cate si senta così tanto in colpa. Ma non è ancora arrivato il momento per parlarne.

Nel finale di questa prima stagione, vedremo come si sono conosciuti la prima volta Rebecca e Pietro , un colpo di fulmine che ha cambiato la vita a entrambi, anche se arrivare poi al fidanzamento, non è stato facile.

Con un tutto nel passato, ritorniamo alla sera dell’esibizione di Rebecca nel locale con la band; Pietro decide di andare all’esibizione della band di Rebecca. Prima di iniziare la serata, Rebecca si lascia prendere dall’ansia e uno dei musicisti, dopo aver cercato di calmarla, la bacia e la cosa la manda su tutte le furie. Pietro arriva al locale e va nei camerini a cercarla ma si imbatte nell’uomo che, per sbaglio, gli lascia intendere che tra di loro sia successo qualcosa. Pietro lo prende a pugni e Rebecca, dopo aver assistito alla scena, decide di lasciare la band ed andare via insieme a suo marito. Tornati a casa hanno un brutto litigio e la mattina successiva Rebecca gli dice di andare a stare da Michele. Rebecca sa che suo marito ha reagito in quel modo anche a causa dell’alcol e non gli perdona il fatto di aver ricominciato a bere; gli aveva promesso che avrebbe smesso.