Noi anticipazioni: come è morto Pietro? Tutti i dettagli e la verità

Sta per andare in onda su Rai 1 la prima stagione di Noi, la serie che racconterà nel nostro paese la storia di This Is Us, amatissima e premiatissima serie tv americana. Tra i protagonisti di Noi, il bravissimo Lino Guanciale ( Pietro Peirò) che vestirà i panni di Milo Ventimiglia, il Jack Pearson americano. Chi ha visto This Is Us sa bene che tutta la serie ruota si intorno alla narrazione, su diversi livelli, della storia familiare dei Pearson ma anche, nelle prime tre stagioni, dietro a un grande interrogativo. Come è morto Jack e quindi nella nostra Noi sarà: come è morto Pietro? I telespettatori, che non hanno mai visto This Is Us, resteranno probabilmente scioccati da questo clamoroso colpo di scena che sarà rivelato sin dalle prime puntate. Rebecca infatti, è vedova, non ha al suo fianco l’adorato marito che purtroppo, è morto!

Volete sapere di più su questa storia e conoscere i dettagli sulla vicenda legata alla morte di Pietro? Allora continuate a leggere, altrimenti interrompete la lettura in attesa di vedere la serie!

Noi anticipazioni: come è morto davvero Pietro?

Facciamo subito una precisazione: la serie italiana sarà diversa per certi versi da quella americana per cui noi stiamo per raccontarvi quello che è successo in This is Us e che potrebbe succedere, seppur con qualche lieve modifica, anche in Noi. Purtroppo si scoprirà molto presto che Jack è morto prematuramente, quando i suoi figli erano ancora minorenni ( nella serie americana, poco prima che compissero 18 anni). Rebecca è rimasta quindi da sola con i suoi tre figli che ha cresciuto con grande amore, anche se tutti e tre, poco dopo, sono andati via di casa. A passare più tempo con Rebecca, sarà Kate ( la Cate italiana) mentre suo figlio Kevin, che in Italia sarà Claudio, lascerà sin da subito la piccola cittadina in cui vivevano per andare a cercare altrove, fortuna come attore. In Noi questo passaggio avverrà da Torino a Roma. Daniele a suo moro cercherà di stare vicino a Rebecca anche se dedicherà gli anni successivi alla morte del padre agli studi, dimostrando di essere un uomo giovane si, ma anche molto responsabile.

Non sarà però rivelato sin da subito quello che è successo il drammatico giorno in cui Pietro/Jacj è morto. Il motivo sarà chiaro solo in un secondo momento. Tutti si sentono in colpa per la morte di Pietro e pensano che avrebbero potuto fare qualcosa. E per molto tempo, penseremo che Jack sia morto in svariati momenti ( si avrà anche l’impressione che il motivo della morte sarà causato dalla sua dipendenza dall’alcol).

Come è morto Pietro?

Accadrà tutto per caso una sera. In casa ci sono Cate, Rebecca e Daniele mentre Claudio è fuori con la sua fidanzata. A causa di un cortocircuito si innescherà un incendio. Pietro si renderà conto in tempo di quello che sta accadendo e metterà in salvo la sua famiglia. Sua figlia però si renderà conto che in casa è rimasto l’amatissimo cagnolino e chiederà a suo padre di tornare per salvarlo. Jack/Pietro lo farà. Ma non morirà durante l’incendio, il dramma avverrà dopo. E sarà anche per questo motivo, che tutti si sentiranno in colpa.

Pietro arrivato in ospedale, non si renderà conto di aver inalato molto fumo. E sarà questa la causa della sua morte, il tempo passato in casa. Rebecca quindi si sentirà in colpa per aver permesso al marito di tornare ma anche per non essersi resa conto di quanto stesse male in ospedale. Daniele si sentirà in colpa perchè ha permesso a suo padre di entrare da solo nuovamente in casa a salvare il cane. Claudio si sentirà in colpa perchè non era in casa e perchè non ha potuto fare nulla per la sua famiglia. Ma quella che pagherà a caro prezzo le conseguenze della morte di Pietro è sua figlia Cate. Per lei inizierà un momento complicatissimo che la farà cadere nuovamente nel baratro dei disturbi alimentari, in una relazione tossica e che non le permetterà per lungo tempo di vivere senza sensi di colpa.

Il pubblico che seguirà Noi piangerà lacrime amare, ma non durante la prima stagione perchè il grande “enigma” legato alla morte di Pietro, possiamo già anticiparvelo, non sarà rivelato nella prima stagione. Bisognerà attendere! Da subito invece si capirà che Jack è morto anche perchè Rebecca, si è risposata!