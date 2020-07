Come è morto Jack: il grande enigma di This Is Us

Milo Ventimiglia è sicuramente l’assoluto protagonista di tutta la prima stagione di This Is Us. L’attore interpreta Jack Pearson, marito di Rebecca e papà dei tre suoi adorati gemelli, Kevin, Randall e Kate. Jack è l’uomo che ogni donna vorrebbe incontrare nella sua vita: premuroso, romantico, attento, fedele, sorridente, energico, con mille idee e soluzioni e con un grande, grandissimo cuore. Ma Jack, che sembra l’eroe senza macchia, ha un grande difetto, una dipendenza, un piccolo neo che diventa gigantesco, a conti fatti. Ed è per questo motivo che, quando si capirà, dopo i primi episodi che Jack Pearson è morto quando i suoi figli avevano solo 17 anni, si penserà che sia morto proprio a causa dei suoi problemi con l’alcol.

Ma come è morto davvero Jack? Questo sarà il grande enigma che accompagnerà tutti gli episodi della serie. Con una piccola delusione sul finale: la prima stagione infatti, si concluderà senza che i telespettatori, scoprano come è davvero morto Jack e dovranno quindi seguire anche la seconda stagione, quando a metà della serie, ci saranno nel dettaglio, tutti i particolari che hanno riguardato il giorno della morte del marito di Rebecca.

QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA PRIMA STAGIONE DI THIS IS US

La morte di Jack non solo ha cambiato la vita dei suoi figli e quella di sua moglie Rebecca, ma ha chiaramente influito nel destino di tutti. Kevin si è spesso sentito in colpa per non esserci stato in quella occasione, Kate per tutta la prima stagione di This Is Us si colpevolizzerà ( e lo ha già fatto per i suoi ultimi 20 anni, pensando di essere la sola colpevole). E anche Randall si sentirà in colpa, pensando di non aver fatto il massimo per suo padre.

THIS IS US: COME E’ MORTO JACK?

Questa sarà la domanda che accompagnerà il pubblico per ben 18 episodi ma non solo. Infatti scopriremo come è morto davvero Jack solo alla metà della seconda stagione.

Per la famiglia Pearson il super Bowl ha da sempre avuto un ruolo importante. Tutti sono fans del football, anche Rebecca che, dopo aver conosciuto Jack, ha imparato tutto di questo sport. Mai avrebbe pensato che proprio nella giornata da loro tanto amata, Jack se ne sarebbe andato.

Nel corso della prima stagione abbiamo pensato prima che Jack sarebbe morto mentre andava a riprendersi Rebecca dal tour, ubriaco in macchina. Poi abbiamo pensato, vedendo la casa andare in fiamme, che a causa dei suoi problemi con l’alcol, avrebbe distrutto tutto. Ma Jack non poteva deluderci e infatti muore da eroe.

La sera del super Bowl infatti, per caso, mentre tutti dormono, una vecchia stoviglia con la funzione di scaldavivande ( primo regalo di un vicino al loro arrivo a casa nuova) prende fuoco. Jack se ne accorge quando ormai il fuoco ha invaso casa ma nonostante tutto, riesce a salvare prima Randall e poi anche Kate. Sono tutti pronti a saltare giù dalla finestra ma Kate ha una crisi, il suo cane è dentro. Mentre lei, Rebecca e Randall sono in salvo ( Kevin è fuori casa con Sophie) Jack, per non deludere sua figlia, torna in casa per salvare l’adorato cagnolino. Non solo, nella sua corsa contro il tempo, recupera anche alcuni oggetti preziosi per la famiglia, come un album di foto, dei gioielli, la cassetta del provino di Kate.

Rebecca, Randall e Kate hanno perso la speranza, credono che sia morto ma invece Jack esce come un vero eroe da casa. In ambulanza lo curano ma non si rendono conto che ha inalato molto fumo. Jack arriva in ospedale e neppure lì i medici si rendono conto della gravità della situazione. Jack non muore a causa del fuoco, dell’incendio ma a causa del fumo che è arrivato nei polmoni. Una serie di arresti cardiaci lo condannerà alla morte.

Rebecca sarà così sotto choc da non credere alle parole del medico. In una sorta di stato di trans continuerà persino a mangiare del cioccolato, non volendo accettare la verità.Kate e Randall che avevano visto pochi minuti prima il loro papà in ambulanza non riescono a credere che sia accaduto mentre Kevin, che aveva litigato poco prima di uscire con Jack, non saprà mai che suo padre gli aveva lasciato un biglietto per ricordargli quanto bene gli vuole.

La vita di Kevin, Kate, Randall e Rebecca da questo giorno cambierà per sempre e non solo perchè Jack era un pilastro fondamentale della famiglia. Kate, 20 anni dopo, penserà ancora di essere la sola responsabile della morte di Jack; Kevin si sentirà in colpa per non esserci stato quella sera mentre Randall penserà che avrebbe potuto impedire a suo padre di rientrare in casa.

IN QUALE EPISODIO SCOPRIREMO COME E’ MORTO JACK?

Nell’episodio 13 e nell’episodio 14 di This Is Us sarà mostrata tutta la vicenda legata alla morte di Jack. Scopriremo che cosa è successo davvero in quella maledetta giornata e come Jack, è morto.