Nero a metà 3 anticipazioni: Malik e Carlo indagano, Clara è stata uccisa?

Alba proprio non accetta di pensare che sua madre in qualche modo abbia usato la sua fragilità e il suo sentimento per approfittarsi della situazione. Continua a essere convinta che non se ne sia andata, che le sia successo qualcosa…Ma Carlo non sembra essere dello stesso avviso. Cosa succederà nella seconda puntata di Nero a Metà 3 in onda lunedì su Rai 1? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata della fiction che ci aspetta l’11 aprile 2022 su Rai 1. Malik vorrebbe tanto fare qualcosa per Alba, per dimostrare che ha ragione ma per il momento, si sente di dare retta a Carlo che a quanto pare, conosce la sua ex, meglio di chiunque altro. Nella seconda puntata di Nero a metà 3 ci sarà anche una new entry, parliamo di Elisa…Malik e Alba vanno per due strade separate nella vita privata ma a quanto pare, quel sentimento che li lega, potrebbe non essersi ancora spento.

Nero a metà 3 anticipazioni: la trama della seconda puntata 11 aprile 2022

Le indagini sulla scomparsa di Clara proseguono e, dal cadavere senza nome di una ballerina che sembra avesse contatti con lei, Carlo e Malik risalgono al Nite Owl. Il locale, appartenente ad Alfio Pugliani, sembra essere l’epicentro dello spaccio di coca rosa che sta infestando la città e nel quale Cantabella decide di infiltrarsi senza chiedere l’autorizzazione a Carlo

Nel frattempo, ci sono anche i casi di routine di cui occuparsi e quindi la squadra cerca di far luce sulla morte di un prete, ucciso da un colpo di pistola; sul luogo arriva anche Elisa Cori, nuovo capo della scientifica, nonché affezionata ex di Bragadin.

Riusciti a rintracciare i movimenti di Clara, Carlo e i suoi giungono in un vecchio casale dove ormai, però, sono rimaste solo delle inquietanti tracce di sangue…

E mentre la morte violenta di una ragazza ossessionata dalle diete porta i nostri protagonisti a inoltrarsi nel mondo delle cure dimagranti, Carlo e Alba, rientrando a casa di lei una sera, colgono sul fatto un ladro che rimane ucciso. Che cosa ci faceva lì, c’è un legame con la scomparsa di Clara? Appuntamento a lunedì sera per scoprire i dettagli.