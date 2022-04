Don Matteo 13 anticipazioni: Marco vuole riconquistare Anna, lo aiutano Valentina e Cecchini

E’ possibile pensare che tra Anna e Marco possa esserci solo una bella amicizia? I fan di Don Matteo 13 hanno qualche dubbio e in fondo, continuano a fare tutti il tifo per questa coppia. Anche se di ostacoli sul loro percorso ce ne sono stati davvero tanti, sembra proprio che questo sentimento non si sia mai spento. Nelle prossime puntate di Don Matteo 13, succederà qualcosa? Lo scopriamo con le anticipazioni, iniziando dalla trama della terza puntata di Don Matteo che ci aspetta sempre e solo su Rai 1 alle 21,30 il 14 aprile. Nella prossima puntata, vedremo ancora una volta Terence Hill nei panni di Don Matteo, sarà una delle ultime volte, perchè, come vi abbiamo già detto nelle tante anticipazioni scritte su questa stagione, il prete sta per lasciare Spoleto. Dalla quarta puntata in poi infatti, nella fiction arriverà Don Massimo ( interpretato da Raoul Bova) che prenderà il posto di Terence Hill e quindi di Don Matteo. Nel frattempo anche Valentina sembra aver capito che Marco è ancora molto legato ad Anna, nonostante tutto quello che è successo…Cecchini poi, sentendosi ancora in colpa, cerca in tutti i modi di stare vicino alla sua capitana.

Ma adesso torniamo alle anticipazioni per la terza puntata di Don Matteo 13.

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama della terza puntata 14 aprile 2022

Le anticipazioni dell’episodio dal titolo Il Sacrificio della Regina 13×03: A Spoleto si svolge la finale di un torneo di scacchi: ma Olga Valon, la giovane campionessa, scompare subito dopo la finale e qualcuno potrebbe averle fatto del male. È un duro colpo per Natalina, che è molto legata alla ragazza: proprio lei, infatti, aveva adottato Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia anni prima. E mentre Federico è costretto a fare i conti con un segreto nel passato di Greta, Marco deve scendere a patti con una rinnovata consapevolezza: è ancora innamorato di Anna e vuole fare il possibile per riconquistarla. In suo aiuto accorrono Valentina e Cecchini, che però hanno idee opposte su come aiutarlo: chissà che almeno uno dei due non riuscirà a far sbocciare nuovamente l’amore tra Anna e Marco…

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta e vi aspetta, il prossimo giovedì su Rai 1. Gli anni passano ma questa resta una delle fiction più amate di sempre e vedremo come reagirà il pubblico a questo grande “addio”…