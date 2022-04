La scogliera dei misteri arriva su Rai 1: la trama della nuova serie francese con un giallo da risolvere

Anche la primavera di Rai 1 sarà caratterizzata dalla serialità. E visto che alcune delle fiction previste in calendario non andranno in onda, c’è spazio per nuovi titoli. Il martedì sera vedrà infatti la fiction francese La scogliera dei misteri, in programmazione. Dopo il successo che Rai 1 ha portato a casa con Morgane-Detective Geniale, ci si aspetta ancora un ottimi risultato da una serie prodotta dai nostri cugini d’oltralpe. Ma di che cosa parla questa nuova serie e quando andrà in onda? La scogliera dei misteri, come si vede anche dai promo che stanno andando in onda in questi giorni sui canali Rai, andrà in onda dal 12 aprile . Protagonista della serie, l’attrice Garance Thenault. La scogliera dei misteri racconta la storia di Lola Brémond, una giovane donna dal passato misterioso. Alla ricerca della propria storia, diventerà suo malgrado l’arma di una vendetta che va ben oltre i suoi intenti. La particolarità di questa serie è che l’attrice interpreterà due personaggi!

La scogliera dei misteri arriva su Rai 1: quante puntate sono?

In Francia la serie è andata in onda con la composizione di 6 episodi di circa 52 minuti quindi immaginiamo che saranno tre le serate dedicate alla storia raccontata nella fiction acquistata da Rai 1.

Il titolo originale della serie è Jugée coupable . La serie è una produzione francese e belga. La serie ha riscosso particolare successo in Svizzera dove è stata vista da una media di oltre 3 milioni di spettatori.

La scogliera dei misteri: la trama della nuova fiction di Rai 1

Nel primo episodio della serie, in onda su Rai 1 il 12 aprile 2022, conosceremo Lola Brémond, una venticinquenne di Bordeaux che si reca in Bretagna per presentarsi all’Hotel des Roches Blanches , lì infatti dovrò sostenere un colloquio di lavoro. Ma ben presto si renderà conto che il suo potrebbe essere un viaggio andato a vuoto. Infatti pare che non ci sia nessun appuntamento programmato. La cosa la lascia parecchio perplessa…

Accolta dalla proprietaria dell’albergo, Inès Leroux-Battaglia, Lola non capisce cosa sta accadendo. A quel punto la ragazza, con grande sorpresa, riceve un messaggio. Qualcuno le parla di un delitto avvenuto proprio in quel posto 25 anni prima, un delitto che all’epoca aveva sconvolto l’intera regione. Ma qual è il legame con quello che le sta succedendo? Presto Lola farà i conti con questo mistero: la ragazza che era stata uccisa, le somiglia moltissimo. Ed è per questo che vuole restare, per capire qualcosa di più su questa vicenda. E non co vorrà molto a capire che lei, in questa storia, è coinvolta. Già perchè la vittima del misterioso omicidio di 25 anni prima, è sua madre. La sua vera madre. Lola scopre, tramite le voci che circolano ancora, nonostante sia passato tanto tempo, che all’epoca dei fatti, molti pensarono che la ragazza si era andata a cercare quello che era stato il drammatico finale nel suo destino. Ma per quale motivo c’è tanta cattiveria intorno a questa vicenda? Lola si troverà a cercare delle risposte a delle domande che mai prima si era fatta…

In un clima di inquietante vendetta e di delitti, Lola precipiterà vorticosamente in un passato di cui non sapeva nulla. L’attenderà un’indagine sull’identità del padre ma anche dell’assassino della madre, oltre che una difficile ricerca esistenziale per scoprire la propria storia.

La scogliera dei misteri: il cast della serie francese

Ecco il cast della serie tv La scogliera dei misteri e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Garance Thénault : Lola Brémond

: Lola Brémond Gabrielle Lazure : Mireille Jouve

: Mireille Jouve Nicky Marbot : Jean-Michel Brémond

: Jean-Michel Brémond Inès Melab : Virginie Marte

: Virginie Marte Elodie Frenck : Inès Leroux

: Inès Leroux Vincent Winterhalter : Michel Jourdan

: Michel Jourdan Xavier Lemaître : Nicolas Leroux

: Nicolas Leroux Jérôme Anger : Georges Battaglia

: Georges Battaglia Alexis Loret : Éric Battaglia

: Éric Battaglia Pierre-Yves Bon : Capitaine Clément Neuville

: Capitaine Clément Neuville Aurélie Vaneck : Gaëlle Jourdan

: Gaëlle Jourdan Farouk Bermouga : Bernard

: Bernard Raphaël Poli: Michel Jourdan

Vi ricordiamo che la prima delle tre puntate andrà in onda su Rai 1 il 12 aprile 2022.