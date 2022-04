Nero a metà 3 anticipazioni: un ladro ucciso davanti casa, nessuna traccia di Clara. Che sta succedendo?

Che clamoroso colpo di scena nella puntata di Nero a metà 3 in onda ieri sera su Rai1 . Alba e Carlo hanno trovato di fronte la casa di lei un uomo che a quanto pare, stava cercando di entrare nella sua abitazione. Una sorta di rapina finita male visto che il ladro è stato ucciso. Ma chi era quel ragazzo e che cosa voleva da Alba, c’è un legame con la scomparsa di sua madre? Lo dovrà scoprire la squadra che continua le indagini sulla scomparsa di Clara, di cui ancora non ci sono tracce. Ma Alba è sempre più convinta: sua madre non è andata via di sua spontanea volontà, questa storia nasconde bel altro. E le indagini sulla scomparsa di Clara stanno avvicinando Alba e Malik, tra i due sembra esserci ancora qualcosa di molto forte. Che cosa succederà nella terza puntata di Nero a metà 3 in onda il 18 aprile 2022 su Rai 1? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del quinto episodio, dal titolo Nei suoi panni e del sesto episodio dal titolo Un uomo…Carlo continua a indagare e vuole fare luce il prima possibile su questa vicenda che sembra mettere in crisi Alba…Vediamo quindi adesso le anticipazioni per la terza puntata della fiction di Rai 1 che torna il prossimo lunedì.

Nero a metà 3 anticipazioni: la trama del 18 aprile 2022

Le anticipazioni dell’episodio 3×05 Nei suoi panni: Nell’indagare sul ladro ucciso sotto casa di Alba, Carlo è sempre più convinto che il responsabile della morte sia Pugliani, ma le prove a suo carico scarseggiano. Per identificare quel ragazzo c’è solo un tatuaggio e le indagini vanno a rilento ma poi alla fine arriva la verità. A rivelargli l’identità della vittima è Spartaco Mattei, uno scorbutico agente della narcotici che identifica il ladro con il nome di Suleyman…

Le anticipazioni dell’episodio 3×06 Un Uomo: Mentre in commissariato giunge un’intera classe di liceo preoccupata per la scomparsa di una loro professoressa, Monica è sempre più gelosa di Malik, che nei fatti fatica a considerarla come la sua compagna. Alba, intanto, condividendo con Federico l’evolversi delle ricerche su sua madre, inizia a uscire con lui. Un notaio viene trovato morto in periferia, apparentemente vittima di un pirata della strada, ma qualcosa non torna…E poi ci sarà un altro colpo di scena finale: un’esplosione, chi ne resterà coinvolto?

Appuntamento a lunedì prossimo con la terza imperdibile puntata di Nero a metà 3.