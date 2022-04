La scogliera dei misteri anticipazioni: Lola e Clement sono fratelli? Tutte le bugie della ragazza

E’ andata in onda ieri la prima puntata della serie francese-belga La scogliera dei misteri su Rai 1: il pubblico si sarà affezionato alla storia di Lola? La giovane era andata in Bretagna per un colloquio di lavoro e mai avrebbe pensato invece di scoprire una assurda verità sul suo passato. Non solo. Lola, che è stata adottata, si è ritrovata in un vortice: qualcuno ha voluto che lei fosse in quel posto e che sapesse chi era davvero sua madre. Qualcuno ha voluto che Lola sapesse della misteriosa morte della donna, magari anche per capire che cosa davvero successe 25 anni prima. Cosa scoprirà la ragazza? Non ci resta che seguire le prossime puntate della serie. Iniziamo quindi dalle anticipazioni per la seconda puntata de La scogliera dei misteri che ci aspetta proprio il 19 aprile 2022 su Rai 1. Martedì prossimo un nuovo appuntamento con la fiction francese…

La scogliera dei misteri anticipazioni seconda puntata: la trama del 19 aprile 2022

La richiesta dì Lola a Lafont di pubblicare un articolo sul brutto rapporto tra Manon e Pierre Neuville causa effetti tragici. In seguito la ragazza scopre, proprio da Lafonte, i dettagli sulla violenza subita dalla madre e quindi i motivi che la spinsero a lasciare la Bretagna per trasferirsi a Bordeaux… Lola sapeva che sua madre, era stata assente per un anno e che per questo nessuno si era accorto della sua gravidanza ma non sapeva che cosa le fosse successo. E’ chiaro che deve indagare fino in fondo per scoprire tutta la verità su questa storia. Nel frattempo chi indaga cerca anche nel passato di Lola: la ragazza è stata sempre sincera o proprio come sua madre Manon, nasconde dei segreti? A quanto pare Lola sapeva di esser stata adottata e non è vero che non conosceva la storia di sua madre. E’ arrivata lì perchè voleva la verità sul passato di Manon e voleva che gli altri si fidassero di lei credendola all’oscuro di tutto?

Ovviamente questa scoperta avrà anche delle ripercussioni nel rapporto che Lola ha con Clement, visto che l’uomo si fidava di lei…Quando il giovane scopre tutto, infatti, non riesce più a guardare Brémond con gli stessi occhi. Inizia a percepirla come una manipolatrice, pronta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Lola prova a scusarsi con Clement, chiedendogli di comprenderla. Lola capisce che adesso è da sola e deve andare avanti con le indagini senza l’appoggio di nessuno.

Clément però fa una scoperta scioccante. Leggendo un diario che appartiene a suo padre, scopre che l’uomo è stato sentimentalmente legato proprio alla madre biologica di Lola. Potrebbe essere il padre della ragazza?