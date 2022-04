Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Suhan è incinta

Tashin ha chiesto a Cesur di chiedere il divorzio a Suhan. Come reagirà la donna, che cosa succederà arrivati a questo punto? Per scoprirlo dobbiamo andare a vedere tutte le nuove anticipazioni settimanali di Brave and beautiful. I nuovi appuntamento con la serie tv turca andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 aprile. La soap dunque non va in vacanza nemmeno a Pasquetta ma anzi terrà compagnia ai fan con un doppio imperdibile appuntamento proprio in questo giorno di festa. Come sempre le puntate andranno in onda durante il pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 16.45 circa.

Brave and beautiful, anticipazioni della settimana dal 18 al 22 aprile 2022

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 18 aprile 2022 (doppio episodio)

Cesur e Suhan si ritroveranno nel tribunale di Istanbul a discutere del loro divorzio. La Korludag non si aspettava assolutamente una mossa del genere da parte di Cesur. Intanto tra Korhan e Bulent le cose non andranno meglio ed infatti il loro rapporto non sarà per nulla buono. Secondo Korhan, Bulent e Cahide hanno avuto una storia. L’uomo è ancora convinto della sua tesi e per questo motivo non darà spazio ad un possibile chiarimento.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 19 aprile 2022

Tashin scoprirà che cosa ha in mente Ahmet così il suo piano andrà in fumo e il padre di Suhan finirà con il minacciare il fratello. Lui prenderà una forte decisione: quella di suicidarsi. Intanto Riza convincerà anche Salih ad intervenire per provare a fermare Tashin.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 20 aprile 2022

Suhan non si sentirà così in forma e per questo andrà a fare un controllo medico. Qui scoprirà qualcosa di totalmente inaspettato: è incinta ed aspetta un bambino. A proposito di gravidanza, Cahide tenterà un nuovo confronto con Korahn e si presenterà con le ecografie e i certificati medici. L’uomo però ancora non vorrà saperne nulla.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 21 aprile 2022

Anche Korhan potrebbe prendere una terribile decisione. L’uomo deciderà di scrivere una lettera d’addio. Sua sorella Suhan e Cesur la troveranno e così andranno in cerca di Korhan prima che lui possa fare qualche pazzia. Una volta trovato il Korludag decideranno di portarlo in ospedale. Korhan dirà ai ragazzi che non nessuna voglia di tornare a casa, soprattutto da suo padre Tashin.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 22 aprile 2022

Visto che Korhan non vuole tornare a casa, Cesur deciderà di farlo stare da lui. Cesur farà vedere a Korhan la telecamera che c’è a casa sua così che possa sempre osservare le mosse del padre. Suhan intanto dirà tutta la verità a Sirin sulla gravidanza.

Cosa succederà quando Cesur scoprirà che Suhan aspetta un figlio? Lo scopriremo nelle nuove puntate di Brave and beautiful.