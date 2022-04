Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Suhan accetta dei soldi in cambio della verità?

Mentre Korhan ha scoperto tutta la verità sulla gravidanza di Cahide, Cesur sta cercando di convincere gli abitanti di Korludag ad acquistare le quote della società. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Brave and beautiful. Le nuove puntate della serie tv turca andrà in onda dall’11 al 15 aprile 2022, dal lunedì al venerdì, durante il pomeriggio di Canale 5. L’orario di messa in onda è per le ore 16.50 circa, come sempre.

Brave and beautiful: anticipazioni della settimana dall’11 al 15 aprile 2022

Non ci resta allora che andare a vedere più da vicino che cosa accadrà in questa nuova settimana agli amatissimi personaggi di Brave and beautiful.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 11 aprile 2022

Tashin Korludag, il padre di Suhan, andrà a casa di Cesur e minaccerà l’uomo. Tashin chiederà a Cesur di lasciare sua figlia e di divorziare da lei. Riza ha un litigio con Cesur (che lo ha sorpreso nel suo studio) e di conseguenza preferisce lasciare la tenuta, ma, mentre sta per andar via, si accorge di un cecchino fra gli alberi e si getta su Cesur per evitare che venga colpito.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 12 aprile 2022

Korhan si recherà ad un locale dove stanno cenando Banu e Bulent. L’obiettivo dell’uomo sarà proprio Bulent. Lo accuserà di essere l’amante di Cahide. E’ evidente che Korhan non ha ancora perdonato del tutto la moglie dopo quello che è successo…

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 13 aprile 2022

Suhan riceverà una telefonata. E’ un uomo misterioso che la ricatterà. L’uomo in questione proporrà uno scambio a Suhan: dei soldi in cambio della verità del nome del vero assassino della mamma di Cesur.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 14 aprile 2022

Mentre Suhan dovrà fare questa scelta molto importante, Cesur sarà informato da Ahmet che cercherà di fare il possibile per provare a convincere gli operai a scioperare.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 15 aprile 2022

Tahsin scoprirà quello che hanno in mente Cesur e Ahmet. Il padre di Suhan allora andrà dall’operaio per minacciarlo e ricattarlo.

Che cosa succederà arrivati fino a questo punto? E soprattutto che cosa deciderà di fare Suhan? Tutto e questo e molto altro lo scopriremo solo grazie alle nuove puntate di Brave and beautiful in onda su Canale 5.