Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: la falsa di Cahide è stata scoperta

Finalmente Brave and beautiful sta tornando in onda. La serie tv turca tornerà in onda da domani, mercoledì 6 aprile, durante i pomeriggi di Canale 5. Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün, nei ruoli di Cesur e Suhan, torneranno a tenere compagnia ai fan al posto di un’altra soap turca amatissima che è Love is in the air. Questa sarà la seconda stagione per Brave and beautiful ed infatti i fan della serie potranno finalmente vedere come continuerà la storia tra Cesur, Suhan e tutti gli altri protagonisti. Ma che cosa succederà nei nuovi episodi? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali per Brave and beautiful. Le nuove puntate andranno in onda dal 6 all’8 aprile 2022, a partire dalle ore 16.50 circa.

Brave and beautiful, anticipazioni della settimana dal 6 all’8 aprile 2022

A questo punto non ci resta altro che scoprire che cosa accadrà in queste prime puntate della nuova stagione di Brave and beautiful.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 6 aprile 2022

Il padre di Suhan, Tashin, chiederà a sua figlia di mantenere la promessa che aveva fatto e cioè quella di divorziare dal suo rivale Cesur. Intanto l’uomo non si presenterà all’udienza. Cahide sarà ancora alle prese con tutte le bugie della gravidanza e per questo motivo deciderà di prepararsi un discorso da fare a suo marito per dire la verità e per chiedere scusa per aver finto di aspettare un bambino. Intanto Hulya arriverà a casa di Cahide. Hulya, come abbiamo visto nella prima stagione, è la vera donna incinta e dovrebbe essere lei ad affidare il bambino a Cahide.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 7 aprile 2022

Hulya verrà messa al corrente del fatto che Cahide non vuole più il bambino. La donna non prenderà per niente bene la notizia. Così deciderà di prendere tutte le prove su Cahide e di andare da suo marito Korhan per dire tutta la verità su questa gravidanza.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 8 aprile 2022

Cesur tenterà di convincere tutti gli abitanti di Korludag ad acquistare le quote dell’azienda. Intanto però Hulya sarà arriva da Korhan e farà vedere all’uomo tutta la verità con delle prove concrete. Korhan allora scoprirà che la sua Cahide ha finto per tutto questo tempo di aspettare un figlio da lui. Lei dal canto suo cercherà di dare delle spiegazioni al suo compagno spiegando addirittura che ha scoperto di essere realmente in dolce attesa. Peccato che Korhan prenderà malissimo la notizia e non vorrà più vedere Cahide.

Che cosa succederà, Korhan riuscirà a perdonare Cahide? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Brave and Beautiful in onda su Canale 5 in questo mese e nei prossimi!