Brave and beautiful 2: quando tornerà in onda? Prime anticipazioni e trama

La prima stagione di Brave and beautiful ci ha tenuto compagnia per tutta la scorsa estate in un palinsesto di Canale 5 che parla sempre di più turco. Molto presto la nota soap opera turca tornerà nuovamente in tv su Canale 5 con la seconda attesissima stagione. E ovviamente, ancora una volta, sarà Canale 5 la sua casa! In questi giorni sta andando in onda il promo su Canale 5, con l’annuncio della seconda stagione. I protagonisti delle puntate saranno sempre loro due, gli attori: Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün, nei ruoli di Cesur e Suhan. In questo nuovo articolo cercheremo di darvi qualche informazione in più su Brave and beautiful 2 visto che oramai manca sempre meno al ritorno in onda ( anche se al momento, sappiamo solo che sarà “prossimamente”). Cercheremo dunque di scoprire la nuova trama, che cosa succederà ai protagonisti e soprattutto quando andrà in onda la continuazione della serie tv che tanto lo scorso anno è piaciuta al pubblico.

Brave and beautiful: che cosa vedremo nella seconda stagione della serie tv turca di Canale 5

Durante la seconda stagione di Brave and beautiful vedremo ancora una volta Cesur e Suhan uniti dal sentimento ma divisi dai mille problemi dettati dalle famiglie. Ed infatti ritroveremo anche Tashin Korludag nella trama, il papà di Suhan a cui ormai Cesur si è avvicinato dopo aver conquistato sua figlia. Ma proprio tra di loro continueranno ad esserci alti e bassi. Cesur potrebbe aver voglia di vendetta? L’amore potrebbe andare sopra ogni cosa? Essendo la serie andata già in onda, possiamo dirvi che in questa seconda stagione, Cahide sarà costretta a trovarsi faccia a faccia con Hülya per comunicarle che è incinta e che non ha più bisogno né di lei e né del bambino che aveva promesso di crescere al posto suo. La reazione dell’ex prostitut* come potrete immaginare, sarà però decisamente furente…E a proposito di gravidanze, Cesur apprenderà della gravidanza di Sühan da Korhan proprio il giorno in cui la donna starà andando in clinica per interromperla. Cesur si precipiterà nella struttura per impedirle di abortire, ma crederà purtroppo di non essere arrivato in tempo.

Che cosa succederà in Brave and beautiful lo scopriremo solo seguendo le nuove puntate che presto andranno in onda. Sicuramente ci saranno nuovi misteri e nuovi colpi di scena del tutto inaspettati e questa volta non solo per i due protagonisti Cesur e Suhan.

Quando andrà in onda la seconda stagione di Brave and beautiful?

La domanda che i tanti fan di Brave and beautiful si stanno facendo in questi giorni è: quando andrà in onda la seconda stagione? La fine della prima infatti aveva lasciato tanti dubbi ed un po’ di amaro in bocca. Da diversi giorni ormai, su Canale 5 sta andando in onda il trailer della serie tv turca con l’annuncio che prossimamente tornerà. Ma quando? Al momento non abbiamo una data certa ma mancherebbero pochissime settimane, se non addirittura giorni. L’inizio della seconda stagione è infatti previsto per la fine del mese di marzo, o al massimo per l’inizio di aprile. Le puntate dovrebbero andare in onda come di consueto e dunque nel primo pomeriggio di Canale 5, prendendo il posto di Love is in the air che si avvia alla fine proprio in questi giorni.