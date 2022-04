Un’altra verità la nuova fiction di Canale 5: trama e anticipazioni

Se su Rai 1 va in onda La scogliera dei misteri, serie franco-belga, su Canale 5 arriva un altro prodotto che ha le stesse origini. Parliamo di Un’altra verità, la fiction in sei puntate che dovrebbe andare in onda dal 27 aprile 2022 su Canale 5. In realtà gli episodi di 52 minuti sono sei per cui, Un’altra verità, dovrebbe andare in onda su Mediaset in tre puntate. Il titolo originale della serie è J’ai menti. La mini serie è andata in onda in Francia e in Belgio tra l’estate e l’autunno del 2021. Al momento, stando a quello che è il calendario di Canale 5 per le prossime settimane, le prime due puntate di Un’altra verità ( 27 aprile e 4 maggio) dovrebbero essere trasmesse appunto al mercoledì mentre si dovrebbe poi chiudere il 10 maggio, al martedì quindi.

Ma di che cosa parla questa nuova fiction di Canale 5? La protagonista della serie è Audrey, una ragazza che è sopravvissuta alla mano assassina di un serial killer…Il suo incubo è iniziato ben sedici anni prima, quando altre donne erano state uccise. A distanza di così tanto tempo, per Audrey sembra tornare la paura…Perchè pare proprio che sedici anni prima, la ragazza non raccontò tutta la verità sulla vicenda, anzi…Sedici anni dopo le cose sono diverse, Audrey è una adulta e sa bene quanto è costato caro l’errore da lei fatto in passato.

I protagonisti principali della serie che sta per arrivare su Canale 5 sono Audrey Barreyre e Joseph Layrac interpretati rispettivamente da Thierry Neuvic e Annelise Hesme. Nel cast anche Hubert Delattre nel ruolo di Jean-Christophe Barreyre . La produzione è della BE-FILMS in collaborazione con France Télévisions e RTBF.

Un’altra verità: la nuova mini serie di Canale 5, le anticipazioni e la trama

Audrey è l’unica donna sopravvissuta ad un misterioso serial killer che viveva nella regione di Biarritz sedici anni prima, viene brutalmente riportata indietro nel tempo da un nuovo crimine: una ragazza di diciassette anni viene trovata assassinata nei Paesi Baschi lungo il litorale. Niente collega questo omicidio alla serie di crimini commessi nei primi anni 2000 dall’uomo allora noto come l’assassino di Itsas. Tuttavia, Audrey è certa: Itsas è tornato e, per dimostrarlo, deve affrontare il suo passato, perché quella notte, quando ha incrociato la strada dell’assassino, ha mentito su tutto e con tutti.

Scopriremo sin da subito che tutto era iniziato nel 2003 quando questo serial killer uccideva le sue vittime dopo averle rasate a zero; nel tentativo di ripulire ogni traccia, usava poi litri e litri di candeggina. Nel 2003, Audrey è una adolescente che trascorre le sue giornate dedicandosi al surf, alla spiaggia e alle serate in discoteca. Un po’ quello che fanno tutte le ragazze di questa età. Fino a quando tutto cambia…La sua vita però prende una svolta drammatica la notte in cui irrompe in una lussuosa villa con il fidanzato Eric. I due per gioco rubano una collana, che Audrey si mette al collo. Improvvisamente scoppia un incendio ed Eric scappa via, lasciando la ragazza da sola. Audrey fugge nel bosco dove viene presa da un uomo che a quanto pare cercherà di ucciderla; al collo ha ancora quella collana rubata…Eric e la giovane fidanzata, preoccupati per il reato che hanno commesso, inizieranno a dare una serie di indizi sbagliati alle forze dell’ordine, racconteranno una serie di bugie che porteranno anche all’arresto di un innocente che, poco tempo dopo, si toglierà la vita in carcere…Il vero serial killer è quindi in libertà? Sembrerebbe proprio di si visto che, qualche anno dopo, tornerà a uccidere e Audrey sa bene che in passato, non ha raccontato la verità…Oggi la vita di Audrey è ben diversa: è sposata, vive a Parigi, è mamma. E soprattutto è un’avvocatessa che conosce bene la legge e anche il valore della verità…

Anche stavolta la sua vita sarà stravolta dal serial killer: riuscirà a collaborare con le forze dell’ordine per mettere questa volta, in carcere, la persona giusta, o sceglierà di non dire nulla del passato e delle sue bugie? L’appuntamento con la prima puntata di Un’altra verità su Canale 5 è per il 27 aprile 2022.