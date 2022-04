La scogliera dei misteri anticipazioni ultima puntata: anche Lola nel finale morirà come Manon?

E’ arrivato il momento per scoprire tutte la verità sulla notte in cui Manon è stata violentata: che cosa le è successo davvero e chi p il padre di Lola? Abbiamo scoperto, nella puntata in onda ieri su Rai 1, che la bella francese sapeva molto sul passato di sua madre, per via dei racconti dello zio ma non sapeva quello che le era accaduto, il vero motivo per il quale aveva lasciato tutto, allontanandosi per un anno dal posto in cui viveva. Una violenza, tanti non detti, un amore contrastato, abusi? Lola vuole scoprire tutto e nell’ultima puntata de La scogliera dei misteri, forse arriverà il momento di mettere tutti i tasselli al posto giusto. Il gran finale per la serie di Rai 1 il 26 aprile 2022 con la terza e ultima puntata de La scogliera dei misteri.

La scogliera dei misteri ultima puntata il finale: tutte le anticipazioni del 26 aprile

Nell’ultima puntata de La scogliera dei misteri, vedremo che Georges Battaglia è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Intanto, le indagini sulla morte di Manon proseguono e secondo gli inquirenti, il colpevole potrebbe essere proprio Georges. L’uomo avrebbe violentato Manon e poi l’avrebbe uccisa per paura che rivelasse l’accaduto. Eric inizia a credere che suo padre sia veramente il colpevole. Ma perchè avrebbe dovuto farlo? Per gelosia, per dimostrare il suo potere, per senso di possesso? Ines, al contrario, ritiene che Georges sia innocente. La famiglia Battaglia è sull’orlo di una profondissima crisi.

Lola troverà in Clement un valido alleato per la scoperta della verità. Dopo un nuovo chiarimento, i due saranno sempre più vicini e insieme cercheranno di capire che cosa è successo davvero a Manon la sera in cui ha subito la violenza. Nel frattempo la polizia sposta la sua lente di ingrandimento su Eric, che viene convocato. Potrebbe esser stato lui, ma perchè avrebbe dovuto farlo? E la sera delle violenze, quando Manon si era rifugiata a casa del giornalista, chi aveva chiamato?

La scogliera dei misteri il finale: anche Lola morirà?

Nell’ultima puntata de La scogliera dei misteri, mentre le forze dell’ordine vanno avanti nelle indagini arriverà una drammatica notizia. Lola è stata ritrovata in fin di vita in piscina. La ragazza è gravissima ed è difficile comprendere se sopravviverà. Qualcuno la vuole morta, proprio come successe a sua madre.