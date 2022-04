Noi 2 ci sarà, Lino Guanciale fiero del progetto conferma la seconda stagione

Che Noi fosse una delle serie più attese di questa stagione televisiva, lo abbiamo sempre detto, come abbiamo detto che, se si fosse portato in tv tutto il contenuto visto nella serie originale, questa sarebbe diventata la serie più amata di sempre. Purtroppo, è inutile negarlo, Noi non è arrivata al pubblico come avrebbe voluto. Per diversi motivi. Dalla scelta della collocazione, a una prima puntata respingente che ha allontanato una bella fetta di pubblico ( non a caso poi su Raiplay sono arrivati buoni numeri, spettatori che hanno deciso di dare una seconda possibilità e hanno visto la serie in streaming), alla scelta di un cast non convincente, alla decisione di dare una lettura lontana da This Is Us ma allo stesso tempo quasi identica, con la differenza che quella è una storia americana, la nostra, doveva essere una storia italiana. Se fai un remake identico, ma venuto peggio, tanto vale, mandare in onda l’originale. Detto questo, come sottolinea anche Lino Guanciale che nella sua intervista a L’Avvenire conferma la seconda stagione di Noi ( cosa parecchio ovvia visto che la Rai ha comprato i diritti anche per farne una terza) i temi portati in prima serata grazie alla serie, sono importantissimi. Il vero problema è che lo si sia fatto in modo sbagliato e anche per questo speriamo che si riveda molto nella seconda stagione di Noi: si può fare di meglio, si deve fare di meglio; iniziando da un corso intensivo di recitazione a qualcuno dei protagonisti che ha lasciato non poco perplessi, passando per l’assumere qualche truccatore che sappia rendere una donna di 30 anni una signora di quasi 70.

Noi 2 può funzionare, anche perchè i tre milioni di spettatori che hanno visto la serie, se ne sono affezionati molto e perchè no, potrebbero persino crescere, se solo si avesse l’umiltà di ammettere dove si è fallito. Lino Guanciale ha ragione su tutta la linea quando parla di Noi come di un lavoro maturo e importante, non a caso il suo personaggio, doveva essere il faro centrale della serie, un vero e proprio eroe con il suo esempio per la famiglia, ed è forse una delle poche cose riuscita di questa serie. Quando scegli un professionista giusto, sbagli difficilmente.

Lino Guanciale conferma la seconda stagione di Noi: le sue parole a l’Avvenire

Come dicevamo, che la seconda stagione di Noi ci sarebbe stata, era cosa abbastanza ovvia, o almeno lo era prima della messa in onda e dei dati di ascolto. Ci si aspettava almeno il doppio di quei numeri, considerato che Noi andrà a finire tra le serie meno viste della stagione, superata anche da prodotti come Morgane, d’importazione. Per la Rai la media di 3 milioni è una media da flop, non si può negare. Ma il pubblico si merita una seconda stagione di Noi, per scoprire quello che succederà alla famiglia Peirò. Ci auguriamo che non si commetta il gravissimo errore di raccontare insieme seconda e terza stagione, perchè quei temi di cui anche Lino Guanciale parla nella sua intervista, meriterebbero ben altro spazio.

Noi è uno dei lavori più maturi che ho fatto per la tv e sono contento che venga girata la seconda serie. Un’operazione importante anche per la tv pubblica che ha presentato una modalità narrativa nuova e coraggiosa. Anche per i temi portati in prima serata, l’integrazione razziale, l’adozione, le depressioni, le dipendenze, il bullismo.

Giustissime le parole di Lino Guanciale, vedremo però se si avrà l’umiltà di comprendere gli errori e di fare tutti meglio, in una seconda stagione che lo ribadiamo, potrebbe stupirci. Potrebbe però anche deluderci. Staremo a vedere.