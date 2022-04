Noi 2 anticipazioni: tutto quello che vedremo nella seconda stagione su Rai 1

Non sappiamo ancora se la seconda stagione di Noi si farà ma vogliamo essere positivi e pensare che i 3 milioni di spettatori che si sono innamorati della fiction, possono godersi anche il sequel della storia. Perchè ancora, di cose da scoprire, su tutti i protagonisti di Noi, ce ne sono e anche molte! Innanzi tutto nella seconda stagione di Noi capiremo meglio che cosa è successo tra Pietro e Rebecca quando i ragazzi erano sedicenni, della voglia di lei di riprendere in mano la sua vita, della voglia di lui di non sbagliare e non deludere nessuno. E torneremo indietro nel tempo anche nelle vite di Claudio, Cate e Daniele, cercando anche di capire come è stato crescere senza un padre, perdendolo così presto. Un padre che loro amavano, consideravano un eroe. Nella seconda stagione di Noi scopriremo proprio che cosa è accaduto a Pietro e come è morto.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni di Noi 2, che ripercorrerà tutti gli episodio di This Is Us season 2. Con una precisazione: ribadiamo ancora una volta che la Rai non ha ancora ufficializzato la seconda stagione di Noi. Purtroppo gli ascolti non sono stati brillanti e questo potrebbe lasciar pensare che un investimento massiccio, come quello fatto per Noi, potrebbe non rientrare nei piani della Rai. Staremo a vedere ma intanto, proviamo a raccontarvi quello che vedremo in Noi 2, sperando che si farà, almeno nel rispetto del pubblico che se n’è affezionato.

Noi 2 anticipazioni: che cosa succederà tra Cate e Teo, matrimonio e figli?

Cate e Teo saranno ovviamente due dei protagonisti della seconda stagione di Noi. Lei continuerà il suo percorso verso il dimagrimento, ma anche quello psicologico che la porterà a ripensare alla morte di suo padre. E proprio nella seconda stagione di Noi scopriremo come è morto Pietro e perchè Cate da quando ha 17 anni si sente in colpa per come sono andate le cose. Quella drammatica sera ha cambiato tutto.

Noi 2 anticipazioni: Daniele e Betta adottano un figlio o divorziano?

Per certi versi il pubblico che seguirà la seconda stagione di Noi, si chiederà se alla fine Betta e Daniele divorzieranno. Possiamo dirvi che questa coppia ha ancora tanto da dire e da raccontate. Betta e Daniele in realtà, rispetto alla serie americana, non hanno avuto lo stesso impatto. Va detto che Randall e Beth, sono tutta un’altra cosa; in Noi 2 comunque Betta e Daniele saranno alle prese con il capitolo adozione.

Noi 2 anticipazioni: Sofia e Claudio, come andrà a finire?

Possiamo anticiparvi che Claudio vivrà un periodo tormentano nella seconda stagione di Noi e che purtroppo cadrà nuovamente in una dipendenza. Andando indietro nel tempo ci renderemo conto che anche Claudio si sentirà in colpa per la morte di suo padre e che pensando di essere come lui, si lascerà andare all’alcol. Nella seconda serie, lo vedremo alle prese con un’altra dipendenza, dai farmaci. E neppure la presenza di Sofia nella sua vita servirà a cambiare le cose, anzi…

Noi 2 anticipazioni: un nuovo membro della famiglia da conoscere

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, Daniele e Betta adotteranno una ragazzina. Nella serie americana, la ragazza adottata si chiama Deja . E la seconda stagione di This Is Us, si chiude proprio con un episodio dedicato alla sua vita. Non sappiamo ancora nulla di questa story line per quello che riguarda Noi 2 ma possiamo raccontarvi che cosa succede in This Is Us. Deja nasce quando sua mamma ha solo 16 anni. A prendersi cura di lei era la sua bisnonna materna ma, dopo la sua improvvisa morte, Shauna cerca di prendere in mano la sua vita per dare a sua figlia una vita dignitosa. Ben presto però inizia un circolo vizioso di uomini sbagliati e bollette non pagate e quando una sera Deja finisce in ospedale per un incidente domestico, gli assistenti sociali la portano via e la mandano in una famiglia affidataria. Randall e Beth si prenderanno momentaneamente cura di lei, in affido ma poi la ragazza tornerà a fare la sua vecchia vita….

Randall e Beth, che nella serie Noi sono appunto Daniele e Betta, nel presente, avranno un presentimento e decideranno di andare a vedere come se la sta cavando la ragazzina. Dopo aver trovato Deja e sua madre che dormivano in auto, Randall e Beth decidono di ospitarle, almeno temporaneamente, a casa loro. Deja torna nella sua vecchia camera e Shauna, dopo un’attenta riflessione, decide di andare via e lasciarla lí. La coppia potrà quindi procedere con l’adozione.

Noi 2: tutta la verità sulla morte di Pietro papà eroe

