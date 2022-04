Noi finale: Cate e Teo si sposano, avranno dei figli? Le anticipazioni di Noi 2

Non sappiamo ancora se Noi avrà una seconda stagione ma i 3 milioni e mezzo di spettatori che stanno seguendo la fiction di Rai 1 con grande affetto, si meritano certamente di sapere come finiranno le storie dei loro protagonisti, almeno in Noi 2. Ed è per questo che il pubblico si augura di vedere una seconda stagione di Noi e di scoprire anche che cosa succederà a tutti gli amati personaggi. Oggi in particolare vi vogliamo parlare di Cate e Teo. In questa prima stagione, Cate si è raccontata ma non fino in fondo. E’ chiaro a tutti che i problemi con l’alimentazione e i disturbi alimentari di Cate sono iniziati fin da bambina. A pesare su di lei, anche il confronto con una mamma bellissima, le aspettative di Rebecca che a differenza di Pietro, ha fatto sempre pressione su sua figlia, senza pensare che alla base, ci fosse ben altro. E’ un problema che ancora oggi, a molti genitori, sfugge dalla visuale, trent’anni fa, era ancora tutto più complicato. Ma come vedremo anche nella seconda stagione di Noi, e come i fan di This Is Us sanno bene, a pesare nella vita di Cate e anche nel suo rapporto con gli uomini, c’è da sempre la morte di Pietro, di cui lei si ritiene responsabile. Non sappiamo se nella serie italiana si seguirà passo passo la trama di This Is Us ma vi possiamo dire che nella serie americana, Cate si sentirà in colpa credendo di essere lei la causa della morte del padre, per via del suo cagnolino. La notte dell’incendio, durante la quale Pietro morirà, Cate si renderà conto che il suo cagnolino è ancora in casa e chiederà a suo padre di rientrare a prenderlo. Il fatto che Pietro, sia rimasto di più a contatto con il fumo dell’incendio, farà si che i suoi polmoni collasseranno, portandolo in arresto cardiaco. Cate da quella notte, si sentirà in colpa, come del resto anche tutti gli altri membri della famiglia.

Questo peso condizionerà anche il rapporto con Teo che più volte, chiederà a Cate di parlargli della morte di suo padre, come ha fatto anche la psicologa con cui la giovane insegnante di musica ha iniziato la terapia. Ma Cate si rifiuta ancora di aprirsi. Lo farà con l’uomo che vuole diventare suo marito? Scopriamolo con le anticipazioni per la seconda stagione di Noi e per il finale della prima.

Noi 2 anticipazioni: Cate e Teo, quale futuro li attende?

Se la serie seguirà la vicenda americana, non dovrebbe esserci nessuna operazione per Cate. La donna andrà avanti con la dieta, senza nessun intervento. Teo vorrebbe che la sua fidanzata, si affidasse di più a lui e non solo a Claudio, da sempre sua spalla. Ne parlerà anche con il gemello. Poi si renderà conto che Cate è parecchio strana e penserà che sia tutto legato alla scelta di esibirsi come cantante ma in realtà per i due sta per arrivare una bellissima notizia. Cate è incinta! Una volta scoperto di essere alla sesta settimana di gravidanza, Cate lo dice a Teo che è felicissimo ma lei rompe subito ogni entusiasmo. Il peso e il fatto che sia abbastanza grande ( nella serie americana la donna ha 37 anni) potrebbe complicare le cose. A questo punto Teo e Cate pensano di sposarsi il prima possibile e la ragazza ipotizza di fare una cerimonia con il rito civile. Teo però sa bene che la sua amata sogna una cerimonia in grande stile e pensa di organizzarle qualcosa di molto speciale…

Noi anticipazioni: arriverà un figlio per Teo e Cate?

Purtroppo, come aveva immaginato, Cate ha dei problemi e alla fine perde il bambino. Per la prima volta nella sua vita, quando Rebecca si propone di stare al suo fianco, la donna accetta e forse, come non avevano mai fatto prima riusciranno anche a parlarsi a cuore aperto. Ancora una volta, Cate però si rifugia nel cibo, come ha fatto in passato e quando Teo lo scopre, non reagisce benissimo. Cate gli confessa che dopo l’aborto, solo nel cibo trova conforto.

Successivamente Cate scoprirà che Valentina/Madison soffre di bulimia e cerca di aiutarla, raccontandole di quando da adolescente (dopo la morte di suo padre) aveva perso peso e non riusciva più a trovare se stessa, perché aveva capito di sentirsi a suo agio solamente in un corpo grasso. Teo vorrebbe adottare un cane ma quest’idea mette molta angoscia a Cate che però, nonostante le sue incertezze, decide di farlo felice. La seconda stagione di Noi si chiuderà con il matrimonio di Cate e Teo alla baita. Possiamo però dirvi che nella terza serie ci sarà una bellissima notizia: la coppia riuscirà ad avere un bambino!