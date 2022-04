Don Matteo 13 anticipazioni: Anna ama ancora Marco, glielo dirà? Arriva il vescovo

La puntata di Don Matteo 13 andata in onda ieri, ha dato le risposte che il pubblico aspettava. L’amato sacerdote non è morto, si è solo preso una pausa, forse molto lunga, che lo porterà ad aiutare il prossimo in modo diverso rispetto a quello che ha fatto negli ultimi anni. Un ritorno in missione per ritrovare se stesso. I fan di Don Matteo quindi possono stare tranquilli e concentrarsi sulle vicende di chi è rimasto a Spoleto e ovviamente, su quello che sta succedendo tra Anna e Marco. Nella sesta puntata di Don Matteo 13, in onda la prossima settimana, la capitana, deciderà di confessare il suo amore a Marco? Come abbiamo visto nell‘ultima puntata di Don Matteo 13 in onda, Anna si era fatta coraggio, aveva trovato la forza di andare da Marco e dichiarare tutto il suo amore. Non riesce a smettere di pensare al giorno del matrimonio e alla sua scelta di scappare e andare via. Ma oggi, dopo averci pensato bene, sente di amare ancora Marco. Il PM nel frattempo però si è molto avvicinato a Valentina, con la quale ha instaurato un rapporto diverso da quello che aveva con Anna e tra i due è scattato il bacio, bacio visto da Anna…Cosa accadrà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per la sesta puntata di Don Matteo 13 in onda il 5 maggio 2022 su Rai 1. Possiamo anche dirvi che nella prossima puntata della serie tv Rai ci sarà un nuovo ingresso, quello del vescovo che sarà interpretato da Giancarlo Magalli. Curiosi di vedere come se la caverà nel ruolo di attore?

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama della puntata del 5 maggio 2022

Le anticipazioni della puntata dal titolo L’Innocente 13×06: Don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi a causa anche di una indagine in cui viene coinvolto e trova conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo, suo amico e mentore. Eppure dopo aver aiutato Anna e Cecchini a risolvere un caso, sembrava proprio che Don Massimo si fosse inserito ma i suoi tormenti interiori, non gli permettono di trovare pace… Intanto, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Cecchini, invece, capisce che Valentina sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e decide di scoprire chi è: non sa però che si tratta di Marco! Sia lui sia Valentina faranno di tutto per non far scoprire a Cecchini la verità…Il maresciallo chiede anche aiuto ad Anna che suo malgrado, deve esaudire le sue ricerche anche se non vorrebbe proprio intromettersi nella vita di Marco…E Valentina inizia a credere che forse Anna lo stia facendo di proposito.

Tutto questo e molto altro nella sesta puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta in onda il prossimo giovedì su Rai 1.