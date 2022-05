Giustizia per tutti la nuova fiction Mediaset con Raoul Bova: trama e anticipazioni

Dopo il grande successo ottenuto con il ruolo di Don Massimo nella serie Don Matteo, Raoul Bova prova a riconquistare il pubblico di Canale 5 anche con una nuova serie che andrà in onda dalla prossima settimana su Canale 5. Giustizia per tutti è il titolo della nuova fiction di cui l’attore sarà protagonista. Per Mediaset, lo scorso anno, Raoul Bova aveva vestito i panni di un preside con una situazione familiare complicatissima, dopo l’incidente che aveva costretto sua moglie paralizzata e in coma in un letto. Questa volta, l’attore, in Giustizia per tutti, ha un ruolo molto diverso da quello che ha avuto in Buongiorno mamma: il protagonista della serie infatti, ricomincia la sua vita dopo esser stato accusato di aver ucciso sua moglie. Una accusa che ha sempre respinto e adesso, che è di nuovo libero, vuole scoprire chi sono le persone che hanno distrutto la vita della sua famiglia. Al fianco di Raoul Bova in questa serie, ci sarà Rocio Munoz Morales, sua moglie. Giustizia per tutti andrà in onda dopo la fine di Un’altra verità: la prima puntata è prevista per il 18 maggio 2022.

Una trama molto interessante quella della serie di Canale 5 che potrebbe piacere molto al pubblico della rete. Ma scopriamo maggiori dettagli con la trama di Giustizia per tutti e le anticipazioni della nuova fiction mediaset.

Giustizia per tutti: la trama della nuova fiction di Canale 5

La vita di Roberto Beltrami cambia improvvisamente quando per lui arriva la peggiore delle accuse: avrebbe ucciso sua moglie, Beatrice. In questa vicenda, Roberto sin dall’inizio dice di essere innocente, vittima di un errore giudiziario. Il tempo però è passato e dopo anni vissuti in carcere con la peggiore delle accuse, torna in libertà e cerca anche di recuperare il rapporto con sua figlia, ormai una piccola donna, che è stata cresciuta da una zia.

Prima di essere condannato per l’omicidio di sua moglie, Roberto era un fotografo, molto noto e stimato nel suo ambiente. Viveva a Torino con sua moglie e improvvisamente, tutto cambia…Deciso a dimostrare di non avere nulla a che fare con la morte di Beatrice, l’uomo negli anni passati in carcere si laurea in giurisprudenza e una volta uscito, cerca di dimostrare la sua innocenza. Nel suo percorso incrocia Victoria Bonetto ( interpretata da Rocio Munoz Morales). Victoria era una collega di Beatrice e decide insieme a Roberto, fidandosi di lui, di indagare per scoprire che cosa è successo davvero alla donna. Roberto ha scontato la sua pena ma vuole dimostrare a tutti di essere innocente, soprattutto a sua figlia Giulia. La ragazza adesso ha 17 anni e dopo la scomparsa di sua madre, è andata a vivere con zia Daniela, una poliziotta. Victoria pensa che Roberto riuscirà a dimostrare di essere innocente ma anche che troverà gli assassini di sua moglie o l’assassino. E forse fuori, c’è qualcuno che trema adesso che l’uomo vuole andare avanti, il vero assassino, chi conosce la verità. E’ chiaro che Roberto andrà avanti e non si fermerà davanti a nulla.

“Non so cosa mi aspetta ma so cosa devo fare. Ho promesso a un mio amico, prima di uscire, che una volta fuori di lì avrei dimostrato la sua innocenza. E ho promesso a me stesso che sarei riuscito a farmi perdonare da mia figlia. Per non essere stato il padre che potevo essere, prima di finire in carcere. Per non esserle stato accanto mentre lei cresceva e, da bambina, diventava donna. Non sarà facile, lo so ma è ciò che devo fare e lo farò” è questa la missione di Roberto che dopo anni di carcere, trova un mondo completamente diverso. Tra i suoi oggetti personali un vecchio cellulare ormai obsoleto, l’orologio e poco altro. Si lascia alle spalle il carcere, un posto dove tutti lo hanno sempre creduto, dove lo hanno rispettato. Ed è per questo che tra le sue missioni ci sarà anche quella di aiutare chi come lui, è vittima di un errore giudiziario.

In una fiction non possono mancare anche le vicende amorose e la sensazione è che tra Victoria e Roberto potrebbe nascere una storia d’amore…

Giustizia per tutti: sono sei le puntate in prima serata su Canale 5

Gli episodi di questa prima stagione di Giustizia per tutti sono 12, con una durata di 50 minuti. Questo significa che la serie prodotta dallo stesso Raoul Bova, andrà in onda per sei serate in prime time su Canale 5. Sono infatti sei le puntate della fiction. La regia della serie tv è affidata a Maurizio Zaccaro ed Eros Puglia. Mentre come sceneggiatori ci sono: Marcello Olivieri, Nicholas Di Valerio, Valerio D’Annunzio, Salvatore De Mola e Eleonora Fiorini.

Giustizia per tutti: il cast della fiction di Canale 5

RAOUL BOVA (ROBERTO BELTRAMI), ROCIO MUNOZ MORALES (VICTORIA BONETTO), ANNA FAVELLA (BEATRICE DONATI), FRANCESCA VETERE (GIULIA BELTRAMI), GIULIA BATTISTINI (CHIARA), JACOPO CROVELLA (SEBASTIANO), ELIA MOUTAMID (FABIO), OLIVER TASSONE (OLIVER), ROBERTO ZIBETTI (TOMMASO RANDELLI), UMBERTO PROCOPIO (SINGHER), SILVIA LORENZO (LUCIA), GIUSEPPE LOCONSOLE (MAESTRO), VALTER SCHIAVONE (PACINI), BEPPE ROSSO (CARLO BONETTO), ELISABETTA SCARANO (MONIQUE), MAURIZIO MARCHETTI (ISPETTORE CAPO).