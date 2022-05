Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Cesur rinuncerà alla vendetta per amore?

Cesur ha ormai scoperto che Suhan è incinta e vuole abortire. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con tutte le anticipazioni settimanali di Brave and beautiful. Le nuove puntate della soap opera turca andranno in onda dal 9 al 13 maggio 2022, come sempre durante il pomeriggio di Canale 5. L’orario per la messa in onda resta sempre lo stesso, quello delle 16.45 circa.

Brave and beautiful, le anticipazioni della settimana dal 9 al 13 maggio 2022

A questo punto non ci resta altro che andare a vedere che cosa succederà durante le nuove puntate di questa appassionante serie tv.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 9 maggio 2022

Cahide chiederà a Korhan di essere ospitata da lui nella sua nuova casa perché. Il motivo è direttamente legato al fatto che Tahsin ha deciso di far stare nella tenuta Hulya con il figlio Zafer. Cahide infatti non si sentirà più sicura e a suo agio.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 10 maggio 2022

Cesur e Suhan si ritroveranno insieme e questa volta decideranno di parlare della gravidanza e del bambino. Suhan dirà a Cesur che è vero che ha abortito e che il figlio è ancora in grembo. A questo punto chiederà all’uomo di rinunciare alla sua vendetta.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 11 maggio 2022

Cahide visto il piccolo riavvicinamento con Korhan cercherà in qualche modo di ritrovare il vecchio equilibrio nella loro storia. Purtroppo però l’uomo sarà ancora restio. A casa Korludag intanto Hulya cercherà di sedurre Tahsin ma tutto andrà diversamente da come aveva previsto.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 12 maggio 2022

Tahsin vedrà i filmati delle telecamere e capirà quindi le colpevolezze di Salih. A questo punto deciderò di avere un un incontro in quanto ha saputo del famoso piano per eliminare Fugen. Cesur scoprirà che Salih ha chiesto il ferro. Dunque capirà che lui è direttamente coinvolto null’uccisione di sua madre.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 13 maggio 2022

Cahide deciderà di organizzare un piano con Turan per rapire il bambino e riaverlo . Reyhan ascolterà Tashsin mentre parlerà con Suhan. Il Korludag dirà alla figlia che l’assassino di Fugen è Salih.

Che cosa succederà adesso? Lo scopriremo solo con le nuove puntate di Brave and beautiful in onda su Canale 5.