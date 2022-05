Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Suhan verso l’aborto, Cesur scopre tutto

Mentre Suhan porta ancora avanti il segreto della gravidanza, Cahide sta cercando in ogni modo di farsi perdonare da Korhan. Intanto gestire il bambino di Hulya non è affatto semplice per lei così il padre ha proposto alla donna di trasferirsi da loro. Che cosa succederà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Brave and beautiful. Le nuove puntate andranno in onda dal 2 all’8 maggio 2022, dal lunedì al venerdì, durante il pomeriggio di Canale 5. L’orario di messa in onda è previsto come sempre intorno alle ore 16.45.

Brave and beautiful, anticipazioni della settimana dal 2 all’8 maggio 2022

Non ci resta che entrare nel dettaglio e vedere che cosa accadrà ai personaggi dell’amatissima soap opera turca. Dove siamo rimasti? Suhan intende convincere il padre a riunire Zafer alla madre naturale.

Tahsin, a sorpresa, prende la decisione di non restituire Zafer a Hulya ma di far vivere quest’ultima alla tenuta, in modo che possa prendersi cura lei di suo figlio.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 2 maggio 2022

Tashin spiegherà a Bulent la sua idea di andare a fondare una nuova società. Al suo fianco il Korludag vorrebbe proprio lui in qualità di socio. Bulent se volesse accettare dovrebbe spiare Cesur e suo figlio Korhan in cambio del favore e dell’opportunità.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 3 maggio 2022

Suhan vuole abortire ma suo fratello cercherà di farle cambiare idea. La donna sarà irremovibile e così Korhan deciderà di andare a parlare con Cesur e svelare che Suhan è incinta per vedere se lui riuscirà a farle tenere il bambino.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 4 maggio 2022

Cesur riuscirà a smascherare Riza. Intanto però il processo che riguarda la morte di Fugen verrà rimandato a nuova data.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 5 maggio 2022

Riza metterà sotto ricatto Salih e così dovrà andare a rubare dalla cassaforte di Tashin. Riza non darà delle spiegazioni nemmeno a Sirin sul fatto che ce l’abbia un po’ troppo con Tashin visto che è il padre. Mentre Mihiriban deciderà di candidarsi a sindaco, la protagonista Suhan contatterà Aynur.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 6 maggio 2022

Suhan riuscirà ad organizzare un incontro con Aynur per capire che fine abbia fatto suo padre. L’uomo infatti potrebbe dare una testimonianza fondamentale durante il processo di Fugen. Anche Cesur sarà presente.

Che cosa succederà a questo punto? Per scoprirlo non ci resta che seguire le nuove puntate di Brave and beautiful.