Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Tashin confessa tutto?

Korhan stava per commettere qualcosa di davvero tremendo. Visto che adesso non vuole tornare a casa del padre sta rimanendo da Cesur dove può tenere Tashin sott’occhio con la telecamera… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo grazie alla nuove anticipazioni di Brave and beautiful per la settimana. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda dal 25 al 29 aprile 2022, come sempre durante il pomeriggio di Canale 5. Gli appuntamenti sono infatti previsti per le ore 16.45 circa sulla rete di Mediaset.

Brave and beautiful, le anticipazioni della settimana dal 25 al 29 aprile 2022

Non ci resta altro che capire che cosa succederà ai nostri personaggi preferiti in questa nuova settimana.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 25 aprile 2022

Tashin Korludag si ritroverà a casa sua ma non è consapevole del fatto che c’è una telecamera e che Cesur può vedere e ascoltare tutto quello che succede. L’uomo allora ammetterà di aver inscenato il suicidio di Hasan.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 26 aprile 2022

Sirin verrà sorpresa da Riza così da un momento all’altro sparirà. Tutti inizieranno ad essere preoccupati per la donna e allora decideranno di cercarla ovunque. Sirin si rifarà viva ma con una brutta ferita sulla testa. Per spiegare il tutto dirà che è caduta mentre era nel bosco. Probabilmente però le cose non sono andate esattamente così…

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 27 aprile 2022

Cahide continuerà a fornire delle prove a Korhan sulla gravidanza. Per questo la donna deciderà di mostrare l’esito del test del dna che dimostra che il figlio che aspetta è effettivamente dell’uomo. Purtroppo per lei Korhan continuerà a non credere a nulla di tutto ciò.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 28 aprile 2022

Salih chiederà a Sirin di non dire la verità rispetto a quello che le è successo, soprattutto a Riza. Se dicesse tutto le conseguenze potrebbero essere davvero delle peggiori. Intanto Suhan non ha ancora detto niente del bambino che aspetta a Cesur. Così Korhan deciderà di chiedere sua sorella e l’uomo in una stanza in modo che lei possa rivelare la gravidanza.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 29 aprile 2022

Cahide non riesce a gestire bene Zafer, il figlio di Hulya. Suhan cercherà allora di chiedere a suo padre di far tornare il bambino con la vera madre. Il Korludag però deciderà di far trasferire Hulya direttamente a casa sua così che possa stare con Zafer e prendersi cura del piccolo.

Che cosa succederà a questo punto? Suhan dirà la verità sul figlio a Cesur? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Brave and beautiful.