Don Matteo 13 ultima puntata: Don Massimo rischia grosso per una donna, chi è? Le anticipazioni

E’ arrivato il momento di dare l‘arrivederci a tutti i protagonisti di Don Matteo 13. Una nuova stagione della fiction di Rai 1 di grandissimo successo quella che si concluderà giovedì sera con la decima e ultima puntata. Grande curiosità anche sulla vicenda che vedrà don Massimo protagonista. Il giovane sacerdote, prima di diventare prete aveva un’altra vita e forse chissà anche degli amori. Ma in realtà, come si evince anche dal promo della decima e ultima puntata di Don Matteo 13 in onda il 26 maggio 2022 su Rai 1, la donna che Don Massimo incontra di nascosto, potrebbe essere in pericolo. Non sembrerebbe che tra i due ci sia una relazione, probabilmente la donna sta solo chiedendo aiuto. Ma il sospetto che tra di loro ci sia qualcosa di diverso, lo avrà anche Anna, che ne parlerà con Cecchini. Il maresciallo però si fida già ciecamente di Don Massimo e non si aspetta un simile passo falso dal suo nuovo amico…Nel frattempo Anna deve fare i conti con il ritorno a Spoleto di Sergio. Il padre di Ines sembra essere ancora innamorato di lei e anche Marco a quanto pare, vedendola con un altro, sente di nuovo battere il suo cuore. Il Pm deve fare chiarezza, come ha promesso a Cecchini anche perchè Valentina sta soffrendo troppo…

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della decima e ultima puntata di Don Matteo 13 in onda domani sera su Rai 1.

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama del 26 maggio 2022

Le anticipazioni della puntata dal titolo Dimenticando Matteo 13×10: Don Massimo nasconde qualcosa. O almeno di questo sono convinti i Carabinieri, che indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete, che sembrano coinvolgere una donna proveniente dal suo passato. Sembrerebbe che la donna sia perseguitata da un ex e che don Massimo la stia solo proteggendo anche se c’è chi vuole vedere altro…Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà di Don Massimo, mentre per via di un gigantesco equivoco si trova costretto a organizzare il proprio matrimonio con Elisa! Mentre erano insieme al ristorante, la mamma di Anna ha parlato di un possibile matrimonio mentre Cecchini stava vedendo la partita e ha pensato che il maresciallo fosse pronto per il grande passo ma probabilmente il carabiniere, non ne ha nessuna intenzione… E la confusione non è da meno nella vita di Anna: il ritorno di Sergio ha scompigliato nuovamente le carte, e ora più che mai la donna si ritrova divisa tra un futuro con lui e Ines e un futuro lontano da tutti, insieme a Valente. E Marco? Il PM sembra finalmente felice, insieme a Valentina. Ma lo è veramente? E Don Massimo è davvero chi dice di essere? Tante domande che troveranno risposta solo nell’ultima imperdibile puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta domani sera su Rai 1.

Ultimo appunto: non sarà che questa puntata si intitola “dimenticando Matteo” perchè il vero nome di Don Massimo è appunto Matteo e la prossima stagione si potrà chiamare Don Matteo 14 anche senza don Matteo, che in realtà c’è perchè Don Massimo è don Matteo? Staremo a vedere…Tutti i nodi verranno al pettine nella decima e ultima puntata di domani sera.