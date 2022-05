Giustizia per tutti anticipazioni ultima puntata: la verità sulla morte di Beatrice

Da segnare sul calendario: l’ultima puntata di Giustizia per tutti andrà in onda di martedì! La fiction di Canale 5 che alla sua prima puntata ha conquistato oltre 3,5 milioni di spettatori, si congeda con la terza e ultima puntata il 31 maggio 2022. Roberto riuscirà a scoprire chi ha ucciso sua moglie e per quale motivo Beatrice è stata uccisa? Finalmente anche i suoi familiari sembrano credere alle sue parole, finalmente dopo aver passato più di 10 anni in carcere a gridare la sua innocenza sembra essere arrivato vicino ad avere tutte le risposte che sta cercando da anni. Ha sempre detto di non avere nulla a che fare con la morte di Beatrice e a quanto pare, nell’ultima puntata di Giustizia per tutti, forse lo dimostrerà e potrà finalmente riabbracciare sua figlia con la consapevolezza di aver dato anche un nome al vero assassino di sua moglie. Come si concluderà quindi la serie? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della terza e ultima puntata di Giustizia per tutti che ci aspetta martedì prossimo su Canale 5.

Giustizia per tutti anticipazioni ultima puntata: chi ha ucciso Beatrice e perchè?

Roberto aiuta il suo amico Fabio, sospettato dell’omicidio di una ragazza con cui aveva una relazione; ma il vero colpevole sembra difficile da scovare. Mentre il rapporto con Victoria vive una svolta molto significativa, Roberto si interessa al caso di un docente universitario accusato della morte di una studentessa. L’uomo e’ stato anche il professore di Victoria e lei sembra affranta per l’accaduto. Roberto cerca di recuperare definitivamente il rapporto con la figlia mentre assiste ad una svolta nelle indagini sulla morte di Beatrice. Grazie all’aiuto di Daniela si trova a un passo dalla verita’. C’e’ però chi continua a seguirlo minaccioso da vicino: qualcuno che intende impedire che un grave segreto venga svelato e incastri inaspettati colpevoli. Per il pubblico tra i principali sospettati sembra esserci il padre di Victoria, potrebbe aver avuto qualcosa a che fare con la morte di Beatrice?

Appuntamento quindi alla prossima settimana per scoprire che cosa è successo a Beatrice e come finirà tra Roberto e Victoria…E poi cosa farà Giulia, perdonerà finalmente suo padre?