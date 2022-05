Anna e Marco finalmente insieme: lieto fine nell’ultima puntata di Don Matteo 13

E alla fine l’amore, quello vero, quello che ti fa battere il cuore, che ti toglie l’appetito, che ti toglie il sonno, che ti fa tremare le mani, che ti riempie l’anima, ha trionfato. E’ l’amore tra Anna e Marco che si sono persi, si sono allontanati, hanno provato a prendere nuove strade ma non si sono mai davvero lasciati in cuor loro. Anna e Marco si amano da sempre e finalmente, lo hanno capito, perchè non possono giocare da soli, perchè sono una coppia perfetta. Nell‘ultima puntata di Don Matteo 13, finalmente, Anna ha capito che potrà continuare a essere una donna indipendente, una donna forte e risolta ma che può farlo anche dando spazio nel suo cuore alla persona che ama. E Marco, che ha saputo rimediare ai suoi errori, ha compreso che era Anna la donna giusta per lui. Un lieto fine che ha conquistato il pubblico di Don Matteo 13 che da mesi fa il tifo per questa coppia. Si erano persi, ma si sono ritrovati e le due scene in cui si sono dichiarati tutto il loro amore, sono state apprezzatissime dal pubblico che ha seguito questa tredicesima edizione di Don Matteo con affetto. Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico sono diventati due veri pilastri della serie, amatissimi anche dai telespettatori che hanno sempre fatto il tifo per capitana e Pm. E alla fine, eccoli insieme, chissà magari pronti per le nozze!

Don Matteo 14 si farà: Anna e Marco si sposeranno?

Come è chiaro, la tredicesima edizione di Don Matteo ci sarà e probabilmente Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico saranno ancora protagonisti anche se al momento, non trapela nessuna notizia. Il set non è stato ancora aperto e dovremo attendere per le prime anticipazioni ufficiali da Spoleto. Oggi tutti si chiedono: in Don Matteo 14, arriverà finalmente questo attesissimo matrimonio, vedremo la capitana con il suo abito da sposa oppure ci saranno altri ostacoli da superare per la coppia? Vi terremo aggiornati nei prossimi mesi quando inizieranno ad arrivare le prime anticipazioni dal set di Don Matteo 14.