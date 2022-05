Don Matteo 14 si farà con un Raoul Bova don Matteo bis amatissimo

Ve l’avevamo detto che gli sceneggiatori avevano trovato un espediente geniale per non dover cambiare il titolo alla serie tv o per doversi inventare qualcosa di poco credibile. Sin dal primo giorno, quando Anna ha capito che Don Massimo aveva nascosto il suo nome, avevamo ipotizzato che in realtà il vero nome del sacerdote interpretato da Raoul Bova fosse Matteo…E non sbagliavamo. Don Matteo andrà avanti anche senza Terence Hill: Don Matteo 14 si farà con Raoul Bova e il suo don Matteo bis! Perchè a quanto pare, alla fine, sceglierà di chiamarsi con il suo nome di battesimo, un omaggio al “vero” don Matteo. E non poteva essere altrimenti. Pensare di andare avanti con una serie, che porta il nome di un protagonista che non c’è più sarebbe stato parecchio surreale ma alla fine, l’escamotage trovato si è dimostrato vincente per cui, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. E dai canali social della fiction di Rai 1 hanno già annunciato che la 14esima stagione si farà. Tra l’altro i fan più accaniti, da giovedì prossimo potranno rivedere le repliche della stagione 13 di Don Matteo, sempre al giovedì sera su Rai 1.

Don Matteo 14 si farà: cosa dobbiamo aspettarci?

Nessuna anticipazioni sulla stagione 14 di Don Matteo, il set non è ancora aperto per cui è davvero prestissimo per immaginare che cosa accadrà. O meglio possiamo immaginarlo, senza però nessuna certezza. Possiamo immaginare che Anna e Marco ci faranno divertire con i preparativi del loro matrimonio e lo stesso succederà con Cecchini che, come si è visto anche in Don Matteo 13, è il vero pilastro di questa serie. Terence Hill è stato sostituito senza che si sentisse la sua mancanza e ben 6 delle puntate sono filate liscissime, anche senza di lui. Ma la serie, senza Cecchini, sarebbe la stessa? Difficile a dirsi ma Nino Frassica, sembra essere davvero insostituibile.

Non ci resta che attendere don Matteo 14 per scoprire che cosa si inventeranno gli sceneggiatori anche perchè il buon don Massimo ha già dato tanto: è stato persino in carcere, gli hanno tirato i pomodori, tradito e abbandonato come Gesù. Vedremo che cosa scriveranno per questa stagione 14 che sarà inevitabilmente attesissima, dopo gli ottimi ascolti portati a casa dall’ultima annata della fiction, con una media incredibile di 6 milioni di spettatori anche nel mese di maggio. Vi terremo aggiornati con tutte le anticipazioni che arriveranno dal set nei prossimi mesi!