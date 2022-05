Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Cesur pronto a sposare Suhan

Cesur è stato messo alle strette dopo gli ultimi avvenimenti. Che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Brave and beautiful. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda dal 30 maggio al 3 giugno 2022. Per tutti i fan della soap opera ci saranno una grande sorpresa perché giovedì e venerdì ci sarà un doppio appuntamento e dunque andranno in onda ben due episodi da non perdere. La messa in onda, come sempre, resta su Canale 5 a partire dalle ore 16.45 circa.

Brave and beautiful, le anticipazioni della settimana dal 30 maggio al 3 giugno 2022

E a questo punto non ci resta altro da fare che andare a vedere da vicino tutte le anticipazioni per capire che cosa succederà.

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 30 maggio 2022

Serhat, il procuratore, andrà a trovare Riza. Così si renderà conto che ha dei graffi sulla mano. Peccato che Riza troverà la scusa giusta e dirà di avere un’amante particolarmente affettuosa.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 31 maggio 2022

Purtroppo Riza continuerà ancora a ricattare Suhan. Così la costringerà ad accettare un suo personale invito a cena. Kemal a questo punto dirà dell’invito a Cesur. Lui correrà direttamente alla cena per aggredire Riza.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 1 giugno 2022

Cesur nel mentre troverà il famoso video che conferma che Tahsin è il responsabile della morte di Salih. Cesur però si troverà in difficoltà ed infatti non avrà il coraggio di mostrare il video alla polizia. Perché? Perché è troppo innamorato di Suhan.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 2 giugno 2022

Anche Sirin ha visto il video e a mostrarglielo è stata direttamente Suhan. A questo punto Sirin deciderà di andare a parlare con Tahsin per dire che è a conoscenza di quello che ha fatto e che ha tutte le intenzioni di mandare le prove alla polizia. Intanto Cesur, sempre più innamorato di Suhan, vorrà dare dimostrazione del suo amore alla donna e così andrà con lei a fare l’ecografia per il figlio. Riza seguirà i due protagonisti e così scoprirà che Suhan è in dolce attesa.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 3 giugno 2022

Mihriban andrà ad incontrare Banu per provare a convincere la donna a sposare il figlio. Banu sarà interessata e il matrimonio è proprio ciò che desidera. Nel mentre Cesur farà sentire a Banu la registrazione dove si sente Bulent dire di essere il colpevole e di aver provocato l’incendio. A questo punto la donna non ne vorrà più sapere delle nozze. E a proposito di matrimoni… Cesur chiederà la mano a Suhan.

Cosa succederà a questo punto, Suhan accetterà la proposta di matrimonio di Suhan e lo sposerà? Per scoprirlo ci toccherà seguire tutte le nuove puntate di Brave and beautiful in onda nel pomeriggio di Canale 5.