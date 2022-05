Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Suhan ostaggio di Turan, Cesur deve cedere

Tashin è stato mandato in ospedale dopo il malore avuto in cella. Qui è andato a trovarlo anche Riza… Che cosa succederà arrivati fino a questo punto? Lo scopriamo immediatamente con tutte le anticipazioni settimanali di Brave and beautiful. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda dal 23 al 27 maggio. Gli appuntamenti, come sempre, restano per il pomeriggio di Canale 5.

Brave and beautiful, anticipazioni della settimana dal 23 al 27 maggio 2022

Non ci resta altro che entrare nel dettaglio delle anticipazioni di Brave and beautiful. Nei nuovi appuntamenti succederà davvero di tutto, impossibile perdere le nuove puntate…

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 23 maggio 2022

Mihriban terrà un discorso di fronte a tutti per candidarsi come sindaco. Riza sarà presente e ne approfitterà per informare in prima persona tutti i cittadini di Korludag e spiegare che Tahsin ha regalato a lui l’hotel per poterlo risarcire.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 24 maggio 2022

In questa nuova puntata vedremo andare avanti le indagini su Salih. Riza continuerà a rendersi protagonista ed infatti riuscirà ad entrare nell’ospedale dov’è ricoverato il mendicante con cui Cesur deve parlare e lo ucciderà prima ancora che lui possa incontrarlo.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 25 maggio 2022

Hulya entrerà nel letto di Tahsin a casa sua per provare a sedurlo. Il Korludag però non la prenderà per niente bene ed infatti deciderà di mandare via la donna dalla tenuta.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 26 maggio 2022

Mihriban si rivolgerà a Cesur per chiedere all’uomo di aprire il comizio elettorale per la sua candidatura. Cesur parteciperà al comizio accettando di fare un discorso. Proprio qui prometterà che giustizia per tutti grazie all’elezione di Mihriban a sindaco della città.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 27 maggio 2022

Suhan scoprirà il posto dove Cesur tiene prigioniero Riza. A questo punto la donna chiederà di liberarlo ma Cesur non avrà nessuna intenzione di accettare. Fino a che non avrà alternative e sarà costretto a farlo. Suhan infatti sarà presa in ostaggio da Turan.

Che cosa succederà adesso? Per scoprirlo dovremo seguire le prossime puntate di Brave and beautiful in onda su Canale 5.