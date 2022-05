Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Cesur arrestato per colpa di Suhan

Suhan ha appreso direttamente da suo padre Tashin Korludag che Fugen è stata uccisa da Salih, il vero assassino della donna è proprio lui. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Brave and beautiful. Le nuove puntate della serie tv andranno in onda dal 16 al 20 maggio 2022. Come sempre gli appuntamenti saranno durante i pomeriggi di Canale 5, a partire dalle ore 16.45 circa.

Brave and beautiful, le anticipazioni settimanali dal 16 al 20 maggio 2022

A questo punto non resta altro che andare a vedere più da vicino che cosa accadrà nelle nuove puntate agli amatissimi protagonisti di Brave and beautiful. Grandi colpi di scena ci aspettano nelle prossime puntate, dopo la morte di Salih, siete pronti a scoprire che cosa succederà?

Brave and beautiful, anticipazioni lunedì 16 maggio 2022

I Korludag scopriranno che Salih è morto. A questo punto l’intera famiglia verrà sottoposta ad un interrogatorio. Intanto Suhan cercherà di aiutare a catturare Cesur per farlo mettere dietro alle sbarre. Suhan decide di dare una mano al procuratore a catturare Cesur, ma poi si mette d’accordo con Rifat (che farà da esca per la polizia) e raggiunge il suo ex nel posto in cui si è nascosto.

Tahsin riceve una nuova visita da parte di Riza: l’uomo gli intima di cedergli l’albergo, altrimenti rivelerà che lui è l’assassino di Salih.

Cahide non riesce a portare a compimento il suo piano di ridare il bambino a Turan.

Brave and beautiful, anticipazioni martedì 17 maggio 2022

Cesur si ricorderà un dettaglio fondamentale riguardo a quando la polizia ha trovato il cadavere di Salih. Proprio in quel momento, aveva notato che c’era un fiore. Così con una mano da parte di Suhan cercherà di capire di che tipo di fiore si tratta.

Brave and beautiful, anticipazioni mercoledì 18 maggio 2022

Sirin inizierà a pensare che ad uccidere il padre sia stato Riza. Così deciderà di riferire il suo pensiero anche a Suhan. Proprio lei suggerirà di dire tutto al procuratore. Nel mentre però Tashin metterà in atto il rapimento del bambino.

Brave and beautiful, anticipazioni giovedì 19 maggio 2022

Il procuratore deciderà di arrestare Tashin e di metterlo nella stessa cella con Cesur. L’obiettivo è quello di un possibile chiarimento tra i due. Il Korludag però si sentirà male e verrà direttamente trasportato in ospedale per le cure.

Brave and beautiful, anticipazioni venerdì 20 maggio 2022

Tashin vincerà un bando per la sua nuova società. Riza intanto deciderà di presentarsi dal Korludag per fargli gli auguri dopo il malore.

Che cosa succederà a questo punto? Per scoprirlo ci toccherà continuare a seguire tutte le nuove puntate di Brave and beautiful.