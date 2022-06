Su Canale 5 il ritorno di New Amsterdam: domani al via la quarta stagione, le anticipazioni

Cambia la programmazione di Canale 5 per la prima serata del venerdì. Niente raddoppio settimanale dell’Isola dei famosi, arriva invece da Venerdì 3 giugno, in prima serata, IV stagione in prima visione assoluta di «New Amsterdam», acclamato medical drama con Ryan Eggold e serie di denuncia, dove clinici, paramedici e personale amministrativo hanno un’unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno. Gratuitamente. Negli USA. “Come posso aiutare” è il motto di Max, un dottore ma anche un dirigente per il suo ospedale al quale, ormai tutti, siamo affezionati. Gli ascolti di New Amsterdam ( che tra l’altro è anche in streaming su Netflix) non hanno mai entusiasmato, sin dalla prima stagione andata in onda su Canale 5 ma non si discute la qualità di una delle migliori serie americane dedicate al medical drama. Una serie che ha raccontato con una delicatezza incredibile anche il difficile periodo della pandemia, in America e nel mondo e che torna quindi da domani sera con la quarta stagione e tante cose da raccontare. Già perchè avevamo lasciato il nostro Max alle prese con una scelta importante: ha deciso di aprire il suo cuore e provare a dichiarare tutto il suo amore alla dottoressa Sharpe. Quale futuro li attende? Anche Floyd e Lyn hanno iniziato una relazione tenendo bene in mente tutti i limiti della clandestinità. Il cardiochirurgo infatti, dopo aver accettato il posto da vice primario, ha scoperto che la donna è la moglie del suo primario.

New Amsterdam 4 anticipazioni: cosa vedremo nelle prime puntate su Canale 5



Dopo un anno turbolento di sacrifici e difficoltà segnate dalla pandemia, il direttore sanitario Max Goodwin (Eggold) e il team del New Amsterdam iniziano un nuovo capitolo della loro vita. L’episodio di apertura, infatti, More Joy, riflette sia sull’aspetto professionale dei personaggi sia sul futuro che li attende: è necessaria più gioia. Come trovarla e mantenerla?



Per Max significa riconoscere e assecondare sentimenti a lungo covati, nei confronti della dottoressa Helen Sharpe (Freema Agyeman), e continuare a cercare di migliorare il sistema sanitario, con la solita donchisciottesca e inesauribile passione ed energia. Floyd, nonostante la consapevolezza di aver scelto di iniziare una storia d’amore che non lo porterà molto lontano, proverà a lavorare insieme a Lyn per trovare un equilibrio nel loro rapporto poliamoroso. Al New Amsterdam arriveranno anche nuovi stagisti che verranno accolti da Bloom.



Nella nuova stagione fa il suo ingresso la dottoressa Veronica Fuentes (Michelle Forbes), che si unisce alla squadra per alleggerire l’ospedale, sovraccaricato e sotto finanziato. Il suo compito è quello di smantellare ogni programma di stampo progressista, un intento combattuto con determinazione e coraggio dal dottor Goodwin.



Dinamiche che confermano quanto le storie di «New Amsterdam» siano ispirate a vicende reali: perché tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America, e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore. La nuova quarta stagione di New Amsterdam va in onda da venerdì 3 giugno in prima serata dalle 21.20 su Canale 5 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity con i primi tre episodi della serie.