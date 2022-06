Mare Fuori è da record su RaiPlay ma sarà disponibile ancora per poco: il motivo

E’ in lavorazione la terza stagione di Mare fuori la serie che su Rai 2 non ha mai intercettato ascolti d’oro ( quelli che avrebbe meritato) ma che in streaming, va fortissimo. La prima e la seconda stagione di Mare Fuori, sono tra le più viste su RaiPlay ma tutto questo durerà molto poco. Il motivo? La Rai ha deciso di vendere Mare Fuori a Netflix, almeno per lo streaming on line e per il momento quindi, non sarà più possibile vedere la serie gratuitamente sulla piattaforma free della Rai. Come potrete vedere dalla foto che abbiamo usato in apertura a questo articolo, Mare Fuori resterà disponibile nel catalogo di RaiPlay per pochi giorni. Per chi volesse rivedere la serie o per chi non l’avesse ancora vista, ci sono tre giorni di tempo per vedere Mare Fuori in modo gratuito sull’app di RaiPlay o sul sito.

E poi che cosa succederà? Tra tre giorni la serie che racconta la storia di alcuni giovani finiti in un carcere minorile a Napoli per diversi reati commessi, non sarà più nel catalogo di RaiPlay ma potrà essere vista su Netflix, chiaramente per chi è in possesso di un abbonamento alla piattaforma streaming.

La prima puntata di Mare Fuori è andata in onda su Rai 2 nel settembre del 2020. La seconda stagione, anch’essa composta da 12 episodi, è stata invece trasmessa nel 2021.

Perchè vedere Mare Fuori

Mare Fuori è una serie da vedere, se non lo avete ancora fatto, approfittate della penuria di proposte del palinsesto estivo e regalatevi una maratona, non resterete delusi. La serie è di impatto, non c’è che dire. E’ nuda, cruenta, ma racconta esattamente la realtà, quello che leggiamo spesso sui giornali, che vediamo in tv durante il telegiornale. Spesso ci giriamo dall’altra parte e invece, le storie dei ragazzi che sono stati “rinchiusi” nel carcere minorile di Napoli, potrebbero essere le storie dei nostri figli, dei nostri amici, dei nostri familiari. Non solo camorra, ma anche storie di ragazzi come Filippo, che a causa dello sballo di una sera, ha gettato la sua vita e tutto il lavoro che aveva fatto, per nulla, per una pasticca. Sono le storie di Gemma, incastrata in una relazione pericolosa, in un amore tossico che non ha distrutto solo la sua vita, ma anche quella di sua sorella, sfregiata per sempre con l’acido. Sono le storie di chi nasce in una famiglia di mafiosi e tenta il riscatto; di chi invece è intrappolato nei codici d’onore fino a perdere la propria vita. Di chi spera di vedere il mare ma anche il sole; di chi vorrebbe fare della musica la sua ragione di vita ma è costretto a subire le scelte sbagliate degli adulti. Sono storie di violenza, d’amore, di speranza, di rassegnazione, di odio e amicizia, di rancore e dolore. Tutti sentimenti che si mescolano, tutti colori di una tavolozza che genera l’imperfezione che è reale.