L’Ora anticipazioni: Enza in pericolo, si indaga su Navarra

La soffiata sul festino di Navarra potrebbe essere determinante e il direttore e Marcello devono decidere che cosa fare: agiranno oppure no? Hanno già molte cose a cui pensare e quando uscirà il giornale con la notizia del ritrovamento del cadavere, tutto sarà ancora più difficile ma non hanno nessuna intenzione di mollare, anzi. Cosa succederà quindi nella terza puntata de L’Ora-Inchiostro contro piombo che ci aspetta il prossimo mercoledì su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della terza puntata in onda il 22 giugno 2022. Quando tutto sembrava perduto, in redazione è arrivata la notizia che più si aspettava: quella del cadavere del sindacalista. E poi il colpaccio: il festino del primario, chi ci sarà e perchè si farà? Scopriamolo con le anticipazioni per la terza puntata de L’Ora, eccole per voi.

L’Ora-Inchiostro contro piombo anticipazioni: la trama del 22 giugno 2022

Terza puntata in onda mercoledì 22 giugno 2022 – Mentre Anna inizia a lavorare alla voce di Palermo, Nicastro si occupa del presunto convegno medico organizzato da Navarra all’Hotel delle Palme. Rampulla, che segue la notizia, scopre Navarra e Liggio insieme a Genco Russo, il padrino piu’ importante della Sicilia. E cosi’, Nicastro invia anche Enza e Salvo a dare man forte al collega, mentre Domenico e Nic vengono spediti a Corleone per fotografare il cadavere di Perrotta che ancora si trova nella ciacca.

All’Hotel, Enza, con l’aiuto di Nerina, riesce a confondersi tra le prostitute che partecipano al festino dove sono convenuti i mafiosi americani esuli da Cuba. La giornalista pero’ diventa il capriccio di uno dei boss mafiosi ed è quindi costretta a fuggire mandando a monte la copertura. E sta rischiando anche grosso…Intanto Nic e Domenico, rimasti intrappolati nel fondo della ciacca, vengono soccorsi dal padre di Sciamma, avvisato da Olivia. Al rientro in redazione, i giornalisti preparano un’edizione straordinaria che venderanno per le strade. Ma il direttore deve ancora vedersela con l’editore che non gradisce la piega che sta prendendo il giornale…Tutto questo e molto altro nella terza puntata de L’Ora che ci aspetta mercoledì prossimo su Canale 5.