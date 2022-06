L’Ora anticipazioni: l’intervista a Navarra, una morte shock e una notizia da Corleone

Non ha riscosso il meritato successo la fiction di Canale 5 che avrebbe invece, meritato sicuramente di più dal pubblico. Ma la programmazione, in piena estate, e che estate, ha forse tolto ogni chance alla serie con Claudio Santamaria . L’Ora-Inchiostro contro piombo sta raccontando con coraggio una pagina della Sicilia degli anni ’60 e lo fa in modo moderno, ma forse, non compreso dal pubblico che in questa fase dell’anno, cerca anche serie meno impegnative e programmi più leggeri da vedere in prima serata, quando fuori ci sono ancora 35 gradi! In ogni caso, per i più curiosi, cerchiamo di capire quello che sarà il finale della serie: che cosa succederà al direttore Nicastro? I giornalisti de L’Ora hanno dimostrato che non si arrendono, di avere del coraggio da vendere e di riuscire anche a vendere, raccontando la verità, senza lasciarsi turbare da minacce, finanziamenti che vengono meno e stipendi non pagati…

E nella quarta puntata de L’Ora, che cosa succederà? La fiction di Canale 5 ci aspetta il 29 giugno 2022 con la penultima puntata. E allora vediamo con le anticipazioni quello che succederà nel prossimo appuntamento nella prima serata di Canale 5.

L’Ora-Inchiostro contro piombo, le anticipazioni della quarta puntata: la trama del 29 giugno 2022

Qualcosa, di quello che succederà nella quarta puntata de L’Ora, in onda il prossimo mercoledì su Canale 5, lo si è anche capito dal promo, in onda a fine serata ieri. Come avrete visto, nella quarta puntata de L’Ora, assisteremo al tentativo di Nicastro di avere una intervista con Navarra (Fabrizio Ferracane) ; la cosa non si rivelerà per niente facile. Infatti il dottore dimostrerà di conoscere molti particolari della vita del direttore Antonio Nicastro, anche in merito alla sua vita sentimentale. E questo potrebbe cambiare le carte in tavola…Tuttavia, anche se inizialmente il dottore sembrerà avvantaggiato dalla situazione, una fotografia stampata da Nic (Giampiero De Concilio) dimostrerà che il braccio destro di Navarra, Liggio (Lino Musella) vuole prendere il suo posto. Come il direttore aveva immaginato, mostrando quel dettaglio, si poteva fare la mossa giusta e non sbagliava…

Non finisce qui perchè la quarta puntata de L’Ora, riserverà al pubblico un vero e proprio colpo di scena inaspettato. Olivia (Selene Caramazza) e Domenico (Giovanni Alfieri) andranno in carcere a parlare con Ferrante. L’uomo assicurerà di voler dire tutta la verità durante l’udienza in Tribunale e che farà i nomi di chi ha ucciso Perrotta. Tuttavia Ferrante morirà prima di poter parlare e Olivia ne rimarrà sotto shock tanto da decidere di voler chiudere con questa storia e si allontanerà anche da Domenico.

Nella quarta e penultima puntata de L’Ora, in onda su Canale 5 la prossima settimana, vedremo anche quello che succederà a Salvo e a Domenico, che saranno costretti a vivere in un magazzino… Intanto Antonio Nicastro e la moglie entreranno in crisi. Lo stesso accadrà ad Enza (Daniela Marra) e al marito. I due arriveranno ad arrivare una fortissima litigata e la donna deciderà definitivamente di separarsi dall’uomo. Domenico non si arrende e continua a pensare che Olivia deve lottare per dare giustizia al suo fidanzato. Da Corleone poi arriverà una notizia che cambierà tutto…Appuntamento quindi al prossimo mercoledì con la quarta e penultima puntata de L’Ora.