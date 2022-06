La strada del silenzio fiction dell’estate su Canale 5: trama e anticipazioni

L’estate è fatta per le fiction che incollano il pubblico allo schermo e più misteri e intrighi ci sono, meglio è. Forse anche per questo Mediaset ha scelto di puntare su La strada del silenzio, una serie tv che racconta del rapimento di 9 bambini. Per Canale 5 quindi, una serie con un giallo da risolvere e una indagine da portare avanti. Generalmente, storie che piacciono alla platea che nelle calde sere d’estate, cerca qualcosa di leggero ma allo stesso tempo intrigante da seguire. Di che cosa parla La strada del silenzio? Iniziamo col dire che si tratta di una serie tv greca. Non siamo abituati a vedere prodotti dei nostri vicini greci. In estate abbiamo seguito fiction spagnole, francesi, inglesi…E ovviamente grande successo per le serie turche, almeno per Canale 5. Adesso però è la volta della serie La strada del silenzio, che ci porta appunto in Grecia. Potremmo dire che La strada del silenzio è ispirata all’antica fiaba de Il pifferaio di Hamelin (conosciuta anche come Il Pifferaio Magico), storia di un pifferaio che per vendetta portò via i bambini dalla città. Molti telefilm, come anche Criminal Minds, si sono ispirati a questa fiaba per dei singoli episodi. Questa volta invece ci sarà una serie intera. Tutto inizia con il rapimento di 9 bambini: viaggiano su uno scuolabus, che viene dirottato ( ricorda proprio un paio di episodi di Criminal Minds, diversi). A bordo di questo scuolabus viaggiano dei bambini che hanno una cosa in comune: sono tutti figli di genitori benestanti, provengono da famiglie molto facoltose.

La strada del silenzio fiction Canale 5: anticipazioni e trama

La nuova fiction scelta per l’estate di Canale 5 si compone di 13 puntate da un’ora, immaginiamo quindi che si andrà in onda su Canale 5 con sei serate ( accorpando probabilmente qualcosa, si potrebbe anche arrivare a 5, come è successo anche in passato con altre serie). Il titolo originale è Siopilos dromos , la serie è andata in onda in Grecia lo scorso anno, ricevendo ottime recensioni e commenti positivi.

La strada del silenzio a luglio si Canale 5? La trama

In questi giorni su Canale 5 sta andando in onda il promo, immaginiamo che la serie potrebbe arrivare dopo Un’ora, che chiuderà tra due puntate su Canale 5.

In attesa della data certa, scopriamo qualche dettaglio in più sulla serie.

Tutto inizia con uno scuolabus che scompare. Non ci vuole molto perché la polizia si renda conto che si tratta di un caso di rapimento. I rapitori riescono a prendere nove bambini – la maggior parte dei quali provenienti da famiglie benestanti e potenti – l’autista dell’autobus e l’inserviente. Lo scuolabus viene presto trovato abbandonato, ma da esso o dal mezzo di fuga non provengono indizi significativi. Le indagini della polizia non stanno facendo molti progressi, fino a quando i rapitori non contattano Thalia Karouzou (Penelope Tsilika), una giovane giornalista che è anche la zia separata di due dei bambini, e chiedono un riscatto di 100 milioni. Le tensioni all’interno della famiglia di Thalias aumentano, in particolare tra Thalia, sua sorella Athina Karouzou (Anthi Efstratiadou) e il loro padre Spyros Karouzos (Antonis Kafetzopoulos), il patriarca della famiglia. L’ufficiale di polizia incaricato Nasos Oikonomidis (Dimitris Lalos) cerca di stabilire se esiste un collegamento tra Thalia e i rapitori, mentre controlla altre piste. È certo che la direttrice della scuola Violetta (Mirto Alikaki) stia nascondendo loro delle cose.

Emerge il curioso caso di un ex autista di scuolabus. Nel frattempo, i rapitori e le loro vittime cercano di convivere. I bambini stanno lottando, il loro attendente cerca di negoziare con i rapitori per assicurarsi condizioni migliori, l’autista dell’autobus cerca di trovare una via di fuga. All’interno dei tre rapitori aumentano le tensioni sul modo in cui gestiscono le loro vittime. Il loro leader Mihalis (Nikolas Papagiannis), sembra avere molteplici legami con alcuni membri della famiglia Karouzo...

Come andrà a finire questo sequestro? Lo scopriremo solo seguendo le puntate de La strada del silenzio che ci aspetta nell’estate di Canale 5.