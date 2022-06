The Ferragnez-Season 2 arriva su Prime Video nel 2023: l’annuncio dai social di Chiara e Fedez

Più Chiara e meno Fedez, in realtà! Le storie sui social postate da Chiara Ferragni con un annuncio importante da fare sono l’emblema della coppia. L’entusiasmo dilagante della influencer, contro la poca voglia di Federico ( soprattutto di fronte a certe notizie). Si scherza chiaramente, è abbastanza chiaro che ogni mossa è studiata anche per darci qualcosa di cui parlare ma, chiacchiere a parte, l’annuncio c’è e sta già facendo impazzire i fan. The Ferragnez-Season 2 sta per arrivare. Chiara ha raccontato che in questi giorni si stanno già girando le prime scene della seconda stagione della serie, per cui vedremo probabilmente anche quello che è successo nel corso della serata evento a Milano, per il concerto Love Mi e pensando al futuro, bhè quasi certamente vedremo tutta la preparazione che porterà Chiara sul palco di Sanremo, un po’ come era successo con Federico nella prima stagione della serie.

Ci sarà sicuramente tanto di cui parlare, ad esempio Chiara e Federico hanno mostrato fino ad adesso poco anche del nuovo progetto che riguarda la casa milanese che stanno costruendo, probabilmente nella serie forniranno maggiori dettagli. E poi le emozioni di Chiara diventata da poco zia, quelle di Federico che continua il suo percorso dopo l’operazione e la scoperta del tumore. I bambini che crescono, la vita che corre e le tantissime cose che i Ferragnez fanno insieme!

Il primo promo ufficiale by Prime Video

“Tutto è iniziato con un cane e un papillon, ma li vogliamo su Prime Video ancora un po’” inizia così il promo che annuncia la seconda stagione di The Ferragnez, la serie che racconterà le mirabolanti avventure di Chiara, Federico, del piccolo Leone e di Vittoria, rinominata la teppistella di casa!