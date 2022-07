La strada del silenzio anticipazioni: chi è il vero orchestratore e mandante del sequestro? Tutta la verità

I bambini sono ancora prigionieri ed è passato quasi un mese senza che le forze dell’ordine abbiano fatto dei passi in avanti. Tutto ruota adesso intorno al supermercato dove sono stati acquistati i vestiti che indossava l’autista dello scuolabus ucciso. Uno dei rapitori ha lasciato il carrello senza finire la sua spesa, sarà rintracciato? Lo scopriamo con le anticipazioni per la terza puntata de La strada del silenzio che ci aspetta il prossimo mercoledì su Canale 5. Come sempre, anche mercoledì prossimo, il 27 luglio 2022, vedremo ben tre episodi della serie greca che non ha brillato per ascolti in questa caldissima estate di Canale 5 dove le nuove proposte a quanto pare, non attirano l’attenzione del pubblico…

Ma vediamo adesso la trama della terza puntata de La strada del silenzio che ci aspetta proprio mercoledì 27 luglio su Canale 5.

La strada del silenzio anticipazioni terza puntata: la trama del 27 luglio 2022

I bambini sono sempre più stanchi, il tempo passa e non arriva nessuno a salvarli. Nel frattempo si scoprono altri segreti sulla vita di tutti gli adulti coinvolti in questa vicenda…

La strada del silenzio anticipazioni episodio 7 dal titolo Segreti di famiglia

Dopo aver fatto un appello in televisione perchè i bambini vengano liberati, Niketas confida a Manto di averla tradita con Athena. Manto lo caccia di casa, e quando Athena va da lei per un chiarimento, lo scontro tra le due donne ha un esito drammatico. Nasos e la sua squadra pedinano Michalis nella speranza che li conduca al nascondiglio, ma rischiano di farsi scoprire. Thalea trova un articolo sulla morte di un certo Tzimakis e riesce a rintracciare il giornalista che l’ha scritto: secondo lui la vittima lavorava per Spyros, il padre di Thalea.

La strada del silenzio anticipazioni episodio 8 Vecchie storie

La terribile tragedia è stata sicuramente alimentata da una sete di vendetta. Vasilis scopre che Athena ha ancora rapporti con l’ex marito, e lo confida a Thalea, rivelandole dettagli della sua famiglia a lei sconosciuti. Thalea viene sollevata dall’incarico di intermediaria e informatrice dallo stesso Nasos. Le prove che ha fornito però, sono fondamentali per collegare il rapimento ad un caso di morte sul lavoro avvenuto alla cava di Spyros. Michalis è sempre più braccato da Nasos e dalla sua squadra: solo e in fuga, si rivolge a colui che forse nessuno avrebbe immaginato potesse essere il mandante del sequestro.

La strada del silenzio anticipazioni episodio 9 L’orchestratore

Viene svelata la vera storia di Iasonas, alias Vasilis: perse i genitori quando era molto piccolo per cause misteriose, fuggì da Vathy e vi tornò -18 anni dopo sotto falso nome. Lì incontra Michalis ed entra in possesso di alcune informazioni sui suoi genitori. Inizia ad indagare su Spyros Karouzos, che sospetta sia stato il vero responsabile della tragedia, e poi ne sposa la figlia entrando così a far parte di quella famiglia...