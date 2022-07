Grand Hotel 3 anticipazioni seconda puntata: ipnosi per Alicia, nozze per Javier

Cosa succederà nella seconda puntata di Grand Hotel 3 in onda il 29 luglio 2022 su Canale 5? Tutte le anticipazioni

Non ha brillato per grandissimi ascolti la prima puntata di Grand Hotel 3 in onda ieri sera su Canale 5. Ma la serie, giunta alla sua ultima stagione, andrà comunque in onda per tutta l’estate. E venerdì prossimo ci aspetta la seconda puntata con il terzo episodio dal titolo La vendita e il quarto episodio dal titolo Le nozze. Nella prima puntata abbiamo rivisto un volto amatissimo della serialità spagnola. Parliamo di Megan Montaner, una delle protagoniste della terza stagione di Grand Hotel. Una terza stagione partita in tutti i sensi con il botto: nel corso dell’esplosione al Grand Hotel infatti, Julio è rimasto ferito mentre di Alicia non vi è più traccia. E nella seconda puntata della serie spagnola cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama del terzo e del quarto episodio di Grand Hotel 3 che ci aspetta il 29 luglio 2022 su Canale 5.

Grand Hotel 3 anticipazioni: la trama della seconda puntata

Grand Hotel 3 le anticipazioni dell’ Ep3 dal titolo La vendita – Il Grand Hotel è in fermento per la presunta vendita dello stesso a beneficio della signorina Valledur, che intende trasformarlo nella propria residenza privata. Nel frattempo, Donna Teresa preme affinchè il figlio sposi al più presto una ragazza che porti una sostanziosa dote. Intanto proseguono i misteri riguardo alla prima moglie di Diego, e l’uomo continua a mantenere un comportamento ombroso e scorretto. Alicia, sempre aiutata da Maite, si sottopone ad una seduta di ipnosi per tentare di far luce sui “buchi neri” del proprio passato.

Grand Hotel 3 anticipazioni dell’ Ep4 dal titolo Le nozze – Javier sposa Laura Montenegro e sembra essere molto felice della sua scelta. Durante i festeggiamenti delle nozze, il rapitore di Alicia, Ezequiel, si presenta all’hotel per ricattare Diego. Dopo aver preso in ostaggio Maite, viene però arrestato dal detective Ayala, che tenta di farsi rivelare tutto quello che sa sul suo capo, mandante del rapimento e dell’attentato al Grand Hotel, e su Diego. Ma, prima di rivelare tutto, Ezequiel viene ucciso in carcere.