Grand Hotel 3 anticipazioni: Alicia, Maite e Julio cercano tutta la verità su Diego, cosa scoprono?

Alica, Maite e Julio sembrano aver finalmente scoperto chi è davvero Diego: ecco le anticipazioni per la terza puntata di Grand Hotel 3

Sarà una lunga estate in compagnia di Grand Hotel 3 per cui preparatevi per scoprire tanti intrighi inaspettati anche nelle prossime puntate! Le nostre anticipazioni ci rivelano che cosa accadrà nella terza puntata della soap spagnola, pronti a scoprire che cosa vedremo la prossima settimana? La terza puntata di Grand Hotel andrà in onda il 5 agosto 2022 su Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda nella prima serata di Canale 5, Javier ha sposato Laura Montenegro e sembra essere molto felice della sua scelta. Durante i festeggiamenti delle nozze, il rapitore di Alicia, Ezequiel, si presenta all’hotel per ricattare Diego. Dopo aver preso in ostaggio Maite, viene però arrestato dal detective Ayala, che tenta di farsi rivelare tutto quello che sa sul suo capo, mandante del rapimento e dell’attentato al Grand Hotel, e su Diego. Ma, prima di rivelare tutto, Ezequiel viene ucciso in carcere. E ora si indaga per capire chi ha ucciso Ezequiel…La verità verrà a galla? Scopriamolo con le anticipazioni di Grand Hotel 3, ecco che cosa succederà nel quinto e nel sesto episodio della serie ( vi ricordiamo che in realtà la prima parte della terza stagione di Grand Hotel è già andata in onda, gli episodi che vedremo la prossima settimana corrispondono all’episodio 13 e all’episodio 14 della serie, per come è stata trasmessa in Spagna).

Grand Hotel 3 anticipazioni: la trama della terza puntata 5 agosto 2022

Grand Hotel 3 anticipazioni Ep5 dal titolo Nobiltà comporta obblighi – Mentre si cerca di capire chi sia l’assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando dei rebus da risolvere e, con l’aiuto di Alicia, Julio e Maite, scopre un nome: Adrian Vera Celande. Risulta chiaro che questo nome non sia nuovo a Diego, il quale pero’ non vuole parlarne. I tre quindi decidono di continuare le loro ricerche nel Grand Hotel per scoprire tutto…

Grand Hotel 3 anticipazioni Ep6 dal titolo L’asta – Al Grand Hotel si organizza un’asta di beneficenza a favore degli orfani della parrocchia. Alicia, Maite e Julio ricevono il libro “Otello” e cercano di capire quale indizio seguire per scoprire di più su Diego. Andrés si sveglia disorientato in mezzo alla foresta. Non ricorda nulla di quello che è successo la sera prima, tranne che ha trascinato Belén fuori dall’hotel e ora non sa dove sia. Disperato, cerca di trovare la fanciulla, ma gli indizi lo porteranno a scoprire una terribile verità.

Infine, Sofía deve fare i conti con i suoi sensi di colpa dopo aver baciato padre Grau, e Javier è costretto da Doña Teresa ad affrontare le richieste della moglie, poiché la dote che desiderava nasconde condizioni che non si aspettava.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Grand Hotel che ci aspetta venerdì prossimo su Canale 5!