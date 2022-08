La Mante serie francese in arrivo su Canale 5: trama e anticipazioni

Su Canale 5 potrebbe arrivare una nuova serie tv francese: il titolo originale è La Mante, la mantide una serial killer a caccia del suo emulatore

E’ Davidemaggio.it ad anticipare l’arrivo su Canale 5 di una nuova serie tv. Dopo il flop de La strada del silenzio, serie greca che proprio il pubblico italiano non ha digerito ( l’ultima puntata è stata vista da meno di 1 milione di spettatori), sta per arrivare La Mante, una serie francese che è già disponibile anche su Netflix. A distanza di cinque anni dalla sua uscita in Francia, La Mante è andata infatti in onda in prima serata nel 2017, la mini-serie thriller francese di sei episodi starebbe per arrivare su Canale 5. La Mante, dovrebbe debuttare nell’ultima settimana di agosto o nella prima di settembre nel prime time di Canale 5.

La serie ha ricevuto diverse critiche positive, e c’è chi ha raccontato come la caccia al killer, nella narrazione, sia davvero intrigante, seppur la serie, sia molto cruda, con episodi molto violenti che non si raccontano in modo implicito, anzi, tutt’altro. La protagonista della serie è l’attrice Carol Bouquet. Nella serie La Mante, ( che tradotto in italiano è la mantide) veste i panni di Jeanne Deber, una famosa serial killer , la mantide appunto, che ha terrorizzato per anni la Francia. Sembravano essere solo un ricordo quegli omicidi fino a quando, il paese, non ripiomba nello stesso incubo visto che sembra essere in azione, un emulatore.

Quale sarà quindi il ruolo della serial killer? La donna vuole aiutare a risolvere il caso ma ad una sola condizione: collaborare con suo figlio che lavora in polizia e che non le parla più, per ovvi motivi.

La Mante anticipazioni e trama: presto su Canale 5

Non sappiamo se in Italia la serie andrà in onda con lo stesso titolo o se si chiamerà La mantide; ma possiamo raccontarvi quelle che saranno le anticipazioni della trama della nuova serie in sei episodi di 50 minuti ( immaginiamo quindi che si potrebbe andare in onda in tre prime serate). La serial killer, detta anche la mantide, si è guadagnata questo soprannome perchè ha attirato e ucciso degli uomini con incredibile sadismo. La donna è rinchiusa in un carcere segreto e ora la polizia chiede il suo aiuto per catturare un assassino che la emula. Il protagonista maschile della serie è Damien (Fred Testot), figlio della donna, che è diventato poliziotto e da 25 anni l’ha cancellata dalla sua vita. Damien non potrà però fare altro che accettare la condizione imposta da sua madre perchè in Francia, sono tutti terrorizzati dal serial killer che miete una vittima dopo l’altra…Jeanne quindi sarà portata sulle scene del crimine per cercare di capire con chi la polizia questa volta ha a che fare…Riusciranno le forze dell’ordine francesi a prendere il serial killer con l’aiuto de “la mante”?

Non ci resta adesso che aspetta un promo ufficiale per capire se davvero questa notizia data in anteprima da Davidemaggio.it troverà riscontro e se nella programmazione di Canale 5 per la fine dell’estate ci sarà davvero spazio per questa avvincente serie tv che potrebbe portare buoni ascolti alla rete. Vedremo!