Grand Hotel 3 anticipazioni: Andres riuscirà a dimostrare la sua innocenza? Il piano del trio

Ecco le anticipazioni per la quarta puntata di Grand Hotel 3: che ne sarà di Andres, sarà davvero condannato a morte?

Siamo giunti alla quarta puntata di Grand Hotel 3, il 12 agosto un altro appuntamento con la soap spagnola. Vedremo in onda su Canale 5 due episodi di Grand Hotel 3, il settimo e l’ottavo ( anche se lo ricordiamo, la sequenza originale è diversa. Infatti gli episodi totali della terza stagione di Grand Hotel sono 22 e quelli in onda venerdì prossimo su Canale 5 saranno il 15esimo e il 16esimo episodio, per come sono andati in onda in formato originale in Spagna). Ma torniamo adesso alle anticipazioni: prosegue il grande lavoro del trio formato da Alicia, Maite e Julio. I tre vogliono arrivare a trovare la verità e non si arrenderanno fino a quando non lo faranno. Dopo che Andrés ha confessato pubblicamente l’omicidio di Belén, il Gran Hotel viene rivoluzionato. La stampa molesta la famiglia Alarcón e, sebbene Ayala cerchi di provare l’innocenza del giovane, un nuovo detective arriva a Cantaloa per assicurarsi che Andrés venga condannato a morte per il suo crimine.

Grand Hotel 3 anticipazioni quarta puntata: la trama del 12 agosto 2022

S3 Ep7 – La variante del dragone – Julio, Alicia e Maite continuano le loro indagini risolvendo enigmi, fino a scoprire il cadavere di Sagrario, la madre di Diego. Alicia rivela a Julio la sua gelosia nei confronti dell’amica Maite e Andres, minacciato da donna Teresa, decide di fare una dichiarazione di innocenza alla stampa. Ayala, ora fuori dal caso Andrés, si concentrerà sul chiarimento dell’omicidio di Celia Velledur. Ángela potrebbe essere la testimone chiave, ma Doña Teresa, con l’aiuto di una domestica, boicotta il lavoro della governante in hotel per invalidare la sua testimonianza nel caso. Sofia, piena di dubbi dopo aver baciato padre Grau, cercherà di salvare il suo matrimonio, anche se le stesse bugie di Alfredo non le renderanno le cose facili.

S3 Ep8 – Il nemico in casa – Nonostante gli indizi siano contro di lui, Julio e Alicia non credono affatto nella colpevolezza di Andres. Non ci crede neanche Maite e cosi’ si offre di difenderlo, anche se non ha alle spalle una grande pratica come avvocato. Intanto il mancato ritrovamento del corpo di Belen offre a Maite la possibilita’ di contestare le prove raccolte dall’ispettore capo Bazan, che sembra un po’ troppo ansioso di chiudere il caso. Quando poi viene rinvenuto il corpo del tutto irriconoscibile di una giovane donna, Bazan non ha dubbi: il corpo e’ quello di Belen e Andres deve essere giustiziato. Ma la fretta di Bazan comincia a destare qualche sospetto nel detective Ayala….Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Grand Hotel 3 in onda il prossimo venerdì su Canale 5.